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Запад потерял интерес к Алеппо и Восточной Гуте, как только их освободили — Чижов
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    Запад потерял интерес к Алеппо и Восточной Гуте, как только их освободили — Чижов

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    Запад потерял интерес к Алеппо и Восточной Гуте, как только их освободили — Чижов

    Брюссель, 25 апреля. Западные страны потеряли интерес к Алеппо и Восточной Гуте сразу же, как только эти регионы были освобождены от боевиков. Об этом в среду заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, выступая в Брюсселе.

    «Пока сирийские силы освобождали Алеппо или Восточную Гуту, международное сообщество буквально рыдало, что там якобы происходит гуманитарная катастрофа. Но как только ситуация разрешалась, никому более не было дела до будущего сирийцев», — отметил он.

    Напомним, что в субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по нескольким объектам правительственной армии Сирии в Хомсе и под Дамаском. В связи с этим Россия созвала заседание Совбеза ООН и внесла резолюцию, в которой осудила акт агрессии против суверенного государства Сирии.

    По словам Чижова, США и их союзники не заинтересованы в расследовании сообщений о «химатаке» в Думе, которые стали поводом для атаки.

    Автор: Антон Соколов
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