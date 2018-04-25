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Главные новости 25 апреля
Политика
В Крыму назвали пустой инициативой набор Киевом «патрульных» для полуострова
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    Главные новости 25 апреля

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    Главные новости 25 апреля

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 25 апреля.

    Представители российской авиационной базы «Хмеймим» сообщили о том, что средствами Противовоздушной обороны (ПВО) были ликвидированы непонятные малоразмерные воздушные цели, которые осуществляли подлет к военному аэродрому в провинции Латакия. Сирия: видео ликвидации неопознанных дронов возле базы «Хмеймим» попало в Сеть.

    В западных СМИ появилась информация о разрушительной силе российского подводного беспилотного комплекса «Статус-6», который уже прозвали оружием «Судного дня». Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что такое название вполне оправданно. Не сравнить даже с Хиросимой и Нагасаки: эксперт подтвердил страхи Запада из-за российского оружия «Судного дня».

    Блогер Алексей Навальный, так и не сумевший реализовать свои президентские или мэрские амбиции, в прошедший вторник вернулся в Москву из очередной заграничной поездки. На что шикуем: вернувшийся с моря Навальный продолжает политический цирк.

    Федеральное агентство новостей предлагает вспомнить о самых главных достижениях России в период с 2000 по 2017 годы. Семнадцать лет новой России: мгновение за мгновением.

    В августе в небо может подняться новый российский сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М. Новый российский сверхзвуковой бомбардировщик поднимут в небо в августе.

    Шевченковский районный суд Киева обязал правоохранителей возбудить уголовное дело против президента Петра Порошенко, сообщил на своей странице в Facebook бывший первый замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин. Экс-депутат Рады назвал открытое против Порошенко дело пушечным выстрелом по воробьям.

    На Украине стартовал набор в патрульную службу «полиции Крыма». Об этом в среду в ходе брифинга в украинской столице заявил глава Нацполиции Украины Сергей Князев. Закрыть ворота для предателей Украины: в Херсоне появится «патрульная полиция Крыма».

    Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания генсека ПАСЕ Турбьерна Ягланда в отношении России. ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков.

    Депутат Верховной Рады Антон Геращенко в эфире украинского телевидения призвал сохранить зависимости России от транзита газа через Украину. В Верховной Раде заявили о зависимости России от Украины.

    Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал- полковник Сергей Рудской сообщил, что обнаруженные после ударов США и их союзников по объектам в Сирии фрагменты ракет с серийными номерами позволят определить принадлежность вооружения. Специалисты РФ определят принадлежность вооружения, использованного США для удара по Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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