Собчак обвинили в богохульстве за неудачную шутку в Instagram

Москва, 25 апреля. Подписчики телеведущей Ксении Собчак раскритиковали звезду за неудачную шутку в Instagram на библейский сюжет.

Собчак в очередной раз оказалась в центре скандала. На этот раз негодование общественности вызвало ее высказывание в социальной сети, которое касалось ветхозаветной истории про Ноя, который собирал животных на ковчег.

«Она была настолько редкой тварью, что на Ноев Ковчег пришла одна», — подписала фото Собчак.

На телеведущую обрушился шквал критики. В частности, подписчики обвинили в богохульстве.

«Вот только не надо богохульствовать! — заявили в комментариях. — У вас нет ничего достойного».

Одновременно с этим пользователи Сети активно обсуждают дочь от первого брака Максима Виторгана — супруга Собчак. По их мнению, 21-летняя Полина копия новой жены отца, пишет «Утро.ру».