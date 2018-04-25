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Собчак обвинили в богохульстве за неудачную шутку в Instagram
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    Собчак обвинили в богохульстве за неудачную шутку в Instagram

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    Собчак обвинили в богохульстве за неудачную шутку в Instagram

    Москва, 25 апреля. Подписчики телеведущей Ксении Собчак раскритиковали звезду за неудачную шутку в Instagram на библейский сюжет.

    Собчак в очередной раз оказалась в центре скандала. На этот раз негодование общественности вызвало ее высказывание в социальной сети, которое касалось ветхозаветной истории про Ноя, который собирал животных на ковчег.

    «Она была настолько редкой тварью, что на Ноев Ковчег пришла одна», — подписала фото Собчак.

    На телеведущую обрушился шквал критики. В частности, подписчики обвинили в богохульстве.

    «Вот только не надо богохульствовать! — заявили в комментариях. — У вас нет ничего достойного».

    Одновременно с этим пользователи Сети активно обсуждают дочь от первого брака Максима Виторгана — супруга Собчак.  По их мнению, 21-летняя Полина копия новой жены отца, пишет «Утро.ру».

    Автор: Катерина Тимошенская
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