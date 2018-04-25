Российский космонавт показал, как выглядит Крымский мост с орбиты

Москва, 25 апреля. Российский космонавт Антон Шпаклеров, который является уроженцем Севастополя, опубликовал в соцсетях фотографию Крымского моста, сделанную с МКС, пишет «Комсомольская правда».

«Крымский полуостров и свежие снимки Крымского моста. Я продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идет с опережением графика — уже в мае откроют дорогу для легковых машин и автобусов. Как раз к началу курортного сезона», — пишет Шпаклеров в комментариях к фотографиям в Instagram.

Как сообщает «Утро.ру», фотографии севастопольца вызвали восторженные отзывы среди его подписчиков. Одни сравнили мост с необычным морским животным, другие выразили благодарность строителям моста.

Напомним, что длина железнодорожной части крымского моста составит 18,1 км, длина автомобильной части —16,9 км., высота конструкции — 80 метров. Мост будет иметь четыре полосы для машин и две железнодорожных ветки.

Как заявил ранее министр транспорта Максим Соколов, движение грузовиков по Крымскому мосту начнется уже осенью этого года. Примечательно, что изначально движение автомобилей по мосту было запланировано на декабрь 2018 года.