Pornhub назвал самую популярную порноактрису

Москва, 25 апреля. Американская порноактриса Сторми Дэниелс признана самой популярной представительницей своей профессии. Именно ролики с ее участием чаще всего ищут посетители крупнейшего ресурса с контентом для взрослых Pornhub.

Популярность Дэниелс, по всей видимости, объясняется ее заявлением о романе с действующим президентом США Дональдом Трампом. По утверждению порноактрисы, их с Трампом связывали весьма тесные отношения около десяти лет назад. В марте Дэниелс даже подала на главу государства в суд. В Белом доме заявление порноактрисы назвали ложью.

Напомним также, что не так давно президент США выиграл суд у другой порноактрисы, которую СМИ подозревали в интимной связи с Трампом.