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Pornhub назвал самую популярную порноактрису
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    Pornhub назвал самую популярную порноактрису

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    Pornhub назвал самую популярную порноактрису

    Москва, 25 апреля. Американская порноактриса Сторми Дэниелс признана самой популярной представительницей своей профессии. Именно ролики с ее участием чаще всего ищут посетители крупнейшего ресурса с контентом для взрослых Pornhub.

    Популярность Дэниелс, по всей видимости, объясняется ее заявлением о романе с действующим президентом США Дональдом Трампом. По утверждению порноактрисы, их с Трампом связывали весьма тесные отношения около десяти лет назад. В марте Дэниелс даже подала на главу государства в суд. В Белом доме заявление порноактрисы назвали ложью. 

    Напомним также, что не так давно президент США выиграл суд у другой порноактрисы, которую СМИ подозревали в интимной связи с Трампом.  

    Автор: Федор Веснин
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