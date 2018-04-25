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25 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин вручил золотые медали «Герой Труда»
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    25 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин вручил золотые медали «Герой Труда»

    В Кремле состоялась церемония награждения золотыми медалями «Герой Труда». Минобороны РФ представило итоги исследования результатов ракетного удара по Сирии. Подразделения сирийских войск заняли территорию Восточного Каламуна. Российская гимнастка победила во всех индивидуальных видах программы этапа Кубка мира.
    18:35 25 Апреля 2018
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    В Кремле состоялась церемония награждения золотыми медалями «Герой Труда»

    25 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин вручил золотые медали «Герой Труда»

    В Кремле состоялась церемония награждения золотыми медалями «Герой Труда Российской Федерации». Награды вручены пяти россиянам за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Церемония по традиции приурочена к Празднику весны и труда, который отмечается 1 мая. Награду из рук президента России Владимира Путина получили генеральный директор «Туламашзавода» Евгений Дронов, художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров, главный тренер волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь. А также проходчик шахты «Талдинская-Западная-2» Александр Куличенко и профессор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Галина Савельева.

    Минобороны РФ представило итоги исследования результатов ракетного удара по Сирии

    25 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин вручил золотые медали «Герой Труда»

    Министерство обороны России провело брифинг, в ходе которого представило итоги исследования результатов недавнего ракетного удара США, Франции и Великобритании по Сирии. Было выявлено, что только 22 ракеты достигли цели. Напомним, Пентагон утверждал, что в цель якобы попали все 105 снарядов. Большая часть высокоточного американского оружия — по меньшей мере, 83 ракеты — были ликвидированы советскими комплексами ПВО, которые были разработаны порядка сорока лет назад. В ходе брифинга были также представлены обломки не долетевших до пункта назначения ракет.

    Подразделения сирийских войск заняли территорию Восточного Каламуна

    25 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин вручил золотые медали «Герой Труда»

    Подразделения Сирийской арабской армии полностью заняли территорию Восточного Каламуна. Накануне последняя группа боевиков со своими семьями покинули города Аль-Насирия и Джеруд, после чего вся территория Восточного Каламуна перешла под контроль правительственных сил. Операция по освобождению началась две недели назад. Когда большая часть района перешла под контроль правительственных войск, террористы сложили оружие и покинули Восточный Каламун. В настоящее время сирийская армия проводит операцию по освобождению южных районов Дамаска, которые пока ещё контролируются боевиками.

    Российская гимнастка победила во всех индивидуальных видах программы этапа Кубка мира

    25 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин вручил золотые медали «Герой Труда»

    Российская спортсменка Александра Солдатова стала победительницей во всех индивидуальных видах программы на этапе Кубка мира по художественной гимнастике. Девушке удалось обойти соперниц в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой. Сборная России также завоевала золото в групповых упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками. Еще одна россиянка Екатерина Селезнева стала третьей в упражнениях с мячом и лентой.

     

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