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Мэй заявила, что Солсбери вновь безопасен для жителей
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    Мэй заявила, что Солсбери вновь безопасен для жителей

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    Мэй заявила, что Солсбери вновь безопасен для жителей

    Лондон, 25 апреля. Премьер Британии Тереза Мэй назвала город Солсбери, где произошло отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, безопасным для местных жителей.

    Британские военные провели операции по очистке мест в Солсбери, где были отравлены Скрипали, сообщали СМИ ранее. По словам главы правительства, город сейчас безопасен.

    «Солсбери безопасен для жителей и гостей города,дополнительные меры предосторожности не нужны», — сказала Мэй.

    Инцидент произошел 4 марта, как утверждает Лондон, к отравлению нейро-паралитическим веществом причастна РФ. В Москве неоднократно опровергали обвинения со стороны Британии, требуя предоставить доказательства.

    Россия ранее задала Британии 47 вопросов по делу Скрипаля, но получила лишь два ответа, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    Автор: Ирина Селезнева
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