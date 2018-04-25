Минобороны РФ: заявления США об успешности ракетной атаки по Сирии голословны

25 апреля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской провел в Национальном центре управления обороной Российской Федерации очередной брифинг по ситуации в Сирии. От предыдущих подобных мероприятий данный брифинг отличался одной важной позицией. Дело в том, что, помимо самого Рудского и огромного экрана за его спиной, немалый интерес представителей СМИ вызывали разложенные на шести сдвинутых столах металлические обломки разных форм и степени искореженности. Раньше такого на брифингах Минобороны не наблюдалось…

Выставка необычных метизов сопровождалась уточняющими подписями и фотографиями, из которых можно было понять, что еще недавно эта коллекция обломков являлась важной составной частью конструкции иностранных крылатых ракет. Таким образом, в ходе брифинга генерал-полковника Рудского наконец-то были продемонстрированы доказательства успешных действий ПВО Сирийской Арабской Республики по отражению ракетного удара западной коалиции 14 апреля.

Корреспондент Федерального агентства новостей разбирался в обломках натовских ракет.

Две версии одного события

Предъявление городу и миру свидетельств ракетного удара США и союзников по Сирии было анонсировано 20 апреля министром иностранных дел России Сергеем Лавровым: «У нашего Генерального штаба есть очень четкая картина, мы наблюдали за всем происходящем в режиме реального времени, вживую. И статистика, которую наши военные представили, мы готовы за нее отвечать. Если кто-то утверждает, что все 105 ракет достигли целей, пусть представит свою статистику. По крайней мере, доказательства того, что наши заявления, наш подсчет, наша арифметика не беспочвенны, будут предъявлены нашими военными, как я понимаю, совсем скоро». «Скоро» наступило сегодня, 25 апреля.

Перед тем, как обратиться к информации, приданной огласке Сергеем Рудским, вспомним о том, как ранее оценивались результаты операции США, Великобритании и Франции, проведенной 14 апреля.

Непосредственно после ракетного удара Пентагон и Минобороны РФ озвучили его итоги, серьезно различающиеся между собой.

Американская версия гласила: было выпущено 105 крылатых ракет по 3 целям на территории Сирии, атрибутированным как имеющие отношение к производству и хранению химического оружия Сирийской Арабской армии. Все без исключения ракеты успешно поразили свои цели, что нанесло серьезнейший ущерб военному потенциалу правительственных войск Сирии. ПВО этой страны оказалась совершенно не эффективной. Сирийские ЗРК вступили в дело с большим опозданием, впустую выпустив порядка 40 зенитных управляемых ракет. По местам расположения российских военнослужащих в САР ракетный удар не производился. Развернутые в Сирии российские ЗРК бездействовали. Вывод президента США Дональда Трампа: «Mission Accomplished».

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Согласно российской версии, все было, мягко говоря, не так: натовцы выпустили 103 крылатые ракеты, чьими целями стали объекты, не имеющие никакого отношения к тематике химического оружия САА, а именно: Научно-исследовательский институт фармацевтической и химической промышленности в Барзе, подземное и наземные хранилища в районе Хим Шиншар близ Хомса, а также аэродромы Дювали, Думейр, Блэи, Шайрат, Мезе и Хомс. Средствами ПВО Сирии (ЗРК С-125, С-200, «Бук», «Квадрат», «Стрела» и «Оса») в общей сложности была сбита 71 крылатая ракета, что позволило полностью нейтрализовать угрозу для сирийских аэродромов. Тем не менее, НИИ в Барзе и хранилища в районе Хим Шиншар все же угодили под ракетный удар. Итог: данные объекты, «давно не используемые и лишенные оборудования», «частично разрушены». Жертв нет.

Плюс к этому: «Ни одна из крылатых ракет в зону российских средств ПВО не входила. Наши противовоздушные комплексы не применялись». Вывод МО РФ: модернизированные российскими специалистами системы ПВО Сирии проявили себя хорошо. Большая часть крылатых ракет была сбита, остальные же частично поразили три гражданских объекта, частично «упали по техническим причинам».

«Где карта, Билли?»

16 апреля, чтобы дезавуировать утверждения американских, британских и французских «партнеров» о полном успехе их операции, а также развеять сомнения отечественных скептиков в эффективности сирийских ЗРК, руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков озвучил уточненную информацию. Согласно ей, в отражении ракетного удара активное участие принимали поставленные Россией Сирии ЗРПК «Панцирь-С1». Заметим, что эта «вводная» действительно могла заметно повысить эффективность сирийской ПВО. Итоговые данные работы сирийских зенитчиков, по Конашенкову, выглядели так.

Всего за время отражения ракетного удара сирийские ЗРК и ЗРПК выпустили 112 ЗУР. Из них 25 ЗУР выпустил «Панцирь», что позволило поразить 23 цели. «Буки» выпустили 29 ЗУР, что позволило поразить 24 цели. «Оса» — 11 ЗУР и 5 пораженных целей. С-125 — 13 ЗУР и 5 сбитых целей. «Стрела-10» — 5 ЗУР и 3 цели. «Квадрат» — 21 ЗУР и 11 целей. С-200, ранее успешно «заземлившие» израильский Lockheed Martin F-16I (Sufa), в этот раз — 8 ЗУР и 0 целей. Путем элементарных вычислений (23 + 24 + 5 + 5 + 3 + 11 = 71) можно было понять, что МО РФ подтверждает свои первоначальные данные по числу сбитых крылатых ракет.

Несмотря на это торжество математики, в глазах многих наблюдателей, и не только иностранцев, столь феноменально большое количество уничтоженных крылатых ракет продолжало выглядеть «пустышкой». Поскольку, кроме слов представителей МО РФ и вдумчивого разглядывания фотографий разрушений в Барзе и Хим Шиншаре, ничем не подкреплялось. Проще говоря, общественность жаждала обломков поверженных «Томагавков» и, фигурально выражаясь, скандировала цитату из мультфильма «Острова сокровищ»: «Где карта, Билли? Нам нужна карта!..»

Еще большее распространение скептические настроения публики получили после того, как 19 апреля СМИ опубликовали сообщение о якобы имевшем место, но не подтвержденном МО РФ факте переправки из Сирии в Россию двух не взорвавшихся крылатых ракет западной коалиции.

Как позже выяснилось, все то время, пока скептики сомневались, а Вашингтон, Лондон и Париж трубили о победе, российские военные вместе со своими сирийскими коллегами готовили доказательную базу для российской оценки событий 14 апреля. Специальные поисковые группы обшаривали окрестности подвергшихся ракетной атаке сирийских объектов, а в штабах явно шли жаркие дебаты на очевидную тему, что показать можно, а что нельзя.

Например, очень хорошим аргументом в пользу доказательства эффективности сирийской ПВО стала бы публикация наших данных объективного контроля. Другое дело, что иностранным специалистам эти данные могли бы подарить немало той информации, которой, по соображениям секретности, МО РФ предпочло бы ни с кем не делиться…

Минобороны предъявляет доказательства

В конце концов, видимо, был выбран компромиссный вариант. Данные объективного контроля на брифинге генерал-полковника Рудского представлены не были. Но и без этого продемонстрированный начальником Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ материал получился довольно любопытным.

Опуская моменты откровенного «троллинга» западных «партнеров» со стороны Генштаба ВС РФ, отметим следующие фрагменты выступления Рудского и некоторые выводы из них.

Во-первых, целями крылатых ракет действительно были не только объекты в Барзе и Хим Шиншаре.

Во-вторых, еще раз было подчеркнуто, что цели в Барзе и Хим Шиншаре не имеют никакого отношения к проблематике производства или хранения ОВ:

«В любой стране объекты, где ведутся исследования в области разработки химического оружия и хранятся боеприпасы, тщательно охраняются из-за большой опасности для людей. Однако ничего подобного на вышеперечисленных трех объектах не наблюдалось. Это были обычные здания и ангары. Сразу после ударов на этих разрушенных объектах побывало много работавших там людей и просто зевак, без каких-либо средств защиты. Никто из них не получил поражения отравляющими веществами».

В-третьих, Генеральным штабом ВС России проведен детальный анализ результатов удара западной коалиции. Собранные фрагменты ракет, изучение воронок от разрывов и характер разрушений объектов позволили ему сделать вывод, что из 105 заявленных Пентагоном попаданий в районе целей зафиксировано не более 22.

В-четвертых, слово — начальнику Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ — эту цитату стоит привести полностью:

«Полученные нами данные разведки, объективного контроля с комплексов ПВО, работа на местности и опрос свидетелей показывают, что зенитными ракетными системами... прикрывающими столицу Сирии и близлежащие аэродромы сирийских ВВС Дювали, Думейр, Блей и Меззе, уничтожено 46 крылатых ракет… Фрагменты крылатых ракет, обнаруженные в указанных районах перехвата, имеют характерные пробоины от поражающих элементов зенитных управляемых ракет. На узлах и агрегатах имеются отметки с серийными номерами, датами и фирмами-изготовителями и другие данные. Специалисты смогут без труда идентифицировать принадлежность этих фрагментов. Отдельные из них вы можете наблюдать на представленной экспозиции».

В-пятых, на брифинге прозвучало, что в трех районах перехвата зоны ответственности за противовоздушную оборону Хомс зенитными ракетными комплексами «Панцирь», «Оса», «БУК», С-125 и «Квадрат» сирийских вооруженных сил, по уточненным данным, сбито 20 ракет. Исходя из этого тезиса, можно сделать вывод о том, что, основываясь на уточненных данных, МО РФ скорректировало подсчеты на 5 уничтоженных ракет: 46 + 20 = 66, а не 71. Что, впрочем, вполне ожидаемо и не сильно меняет общую картину.

«Томагавк» едет в Москву

Все? Нет, не все.

В-шестых, отметим все еще имеющийся разрыв между более чем сотней выпущенных западной коалицией крылатых ракет и озвученными Рудским цифрами сбитых/попавших ракет. После брифинга 25 апреля ситуация выглядит так. Было запущено, по данным Пентагона, 105 ракет, из них, по последним данным МО РФ, сирийским средствам ПВО удалось сбить 66. Порядка 22 ракет все же сумели прорваться к своим целям. Исходя из этих цифр, можно сделать вывод, что не менее 17 крылатых ракет куда-то потерялись. Что же с ними произошло?

Ответ Сергея Рудского на этот вопрос выглядит следующим образом: «Часть ракет не достигла объектов поражения, по всей видимости, из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей. Две из них, в том числе крылатая ракета «Томагавк» и авиационная высокоточная ракета, доставлены в Москву. Боевую часть этого «Томагавка» вы можете наблюдать на слайде. Сейчас их исследуют наши специалисты. Результаты этой работы будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения».

Безусловно, крылатая ракета — штука сложная: в ней много чего может отказать. Тем более — при массовом использовании подобных высокотехнологичных изделий. Но 17 «сбившихся с пути» ракет для технических неполадок — это все же многовато. Если, разумеется, «технические неполадки» не были вызваны внешним воздействием. Например — поражающими элементами зенитных управляемых ракет, 30-мм снарядами «Панцирей»… Или, как вариант, — применением средств РЭБ.

Косвенным подтверждением последней версии могут служить не только опубликованные данные о развертывании ВС РФ в Сирии соответствующих средств, но и сообщения телеканала NBC, интернет-издания Breaking Defense и иных американских СМИ, в которых упоминаются случаи воздействия российских средств РЭБ на американские беспилотники и самолеты, осуществлявшие разведку региона.

В-седьмых, можно, конечно, допустить, что данные МО РФ о количестве сбитых 14 апреля над Сирией крылатых ракет не соответствуют действительности. Можно пойти дальше и объявить, что обведенные для наглядности белым цветом пробоины в представленных на брифинге МО РФ обломках крылатых ракет сделаны не поражающими элементами сирийских ЗУР, а сфальсифицированы. Но тогда возникает простой вопрос: где американские, британские или французские фотодоказательства того самого, заявленного Пентагоном, стопроцентного попадания всех крылатых ракет в цели? Представленные американской стороной снимки пораженных объектов в Барзе и Хим Шиншаре как раз больше подтверждают точку зрения Москвы, а не Вашингтона.

Ящик Пандоры

Подведем итог.

Да, с первоначальной оценкой числа попавших в цель, а также сбитых крылатых ракет ошиблись все «участники процесса». Но МО РФ, судя по имеющимся данным, допустило все же ошибок в разы меньше, чем сотрудники Пентагона. Иными словами, если «Mission» и «Accomplished», то это была какая-то другая «Mission», а не удар западной коалиции крылатыми ракетами по сирийской территории. Удар, при котором ни один военный объект САА не пострадал.

«Под занавес» стоит обратить внимание еще на одно важное для понимания ситуации в Сирии обстоятельство. Настойчивые попытки Вашингтона, Лондона и Парижа игнорировать отсутствие у САА химического оружия, их закрывание глаз на явно постановочный характер «химической атаки» в Думе, суета сует вокруг идеи обхода российского ветирования в Совбезе ООН, информвбросы про необходимость ввода в Сирию без согласования с Дамаском некоего иностранного миротворческого контингента, например из Катара… Наконец, недавнее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости сохранения военного присутствия западных держав в сирийском регионе даже после победы над джихадистами — все это, по сути, слагаемые одного процесса, направленного на трансформацию продолжающейся сейчас в Сирии войны Дамаска и Москвы против международных террористов в открытое противостояние западной коалиции против России и ее союзников.

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Данная тенденция, чреватая самыми непредсказуемыми последствиями — вплоть до начала полномасштабной ядерной войны, — является в конечном счете куда более опасной, чем деятельность всех международных террористических группировок вместе взятых. Интересно, понимали ли это лидеры США, Великобритании и Франции, когда принимали решение о ракетном ударе по Сирии 14 апреля? Догадывались ли они, что, по сути, открывают «ящик Пандоры»?..

Ответа на этот вопрос мы, увы, пока не имеем.