Россия показала на видео, как будет уничтожать корабли США и НАТО у берегов Сирии

В сети появилось видео военных учений ВКС и ВМФ России, которые состоялись 15 апреля в акватории Средиземного моря. В ролике видно, как российский истребитель Су-30СМ при помощи противокорабельной ракеты Х-35 уничтожает сирийский сторожевой корабль проекта 159, который в рамках маневров выступал как учебная цель.

Видеозапись демонстрирует момент попадания дозвуковой маловысотной противокорабельной ракеты Х-35 в правый борт сторожевого корабля. После сильнейшего взрыва в небо поднимается столб пламени и дыма, а водную гладь испещряет множество осколков. Далее в корабль прилетает вторая ракета, которая пускает судно на дно.

Как заявил в интервью корреспонденту ФАН военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин, «это были военные учения, в которых Су-30СМ ВКС РФ показательно для США и НАТО уничтожил списанный сирийский корабль».

«Истребитель применял очень эффективную противокорабельную ракету Х-35, которая используется для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн. Она намерено применялась, чтобы продемонстрировать находящимся рядом с берегами Сирии французскими и американскими кораблями, что будет в случае очередного ракетного нападения. И американцы знакомы с этой ракетой, они знают, на что она способна, поэтому не удивлюсь, если после подобной демонстрации они развернули и увели подальше свои эсминцы», — поясняет эксперт.

Стоит отметить, что учения российского флота проводились как раз в то время, когда США, Франция и Великобритания наносили ракетные удары по территории Сирии. Так, еще 11 апреля агентство «Интерфакс» сообщило, что находившиеся в Тартусе боевые корабли ВМФ России покинули сирийскую военно-морскую базу. Подтверждение этому было опубликовано компанией Image satellite international, которая привела два снимка, сделанных спутниками.

На первом снимке виден причал с пришвартованными к нему боевыми кораблями: фрегатом «Адмирал Григорович», кораблями обеспечения, двумя подводными лодками класса «Варшавянка». Однако уже на втором снимке видно, что все корабли, кроме одной подводной лодки, покинули пункт материально технического обеспечения.

Более того, в международном извещении авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей прошла информация о том, что район будет закрыт для торговых и пассажирских судов 11-12, 17-19 и 25-26 апреля. В сообщении также значилось, что российская сторона будет проводить учебные стрельбы.

«Там сейчас военная компонента такая, что боевому применению обучаются и корабли военно-морского флота, и ВКС. Скорее всего капитаны американских и французских ракетных эсминцев наблюдали за нашими стрельбами и поэтому топнули в сторону Кипра, там у них есть военно-морская база. Это просто игра на нервах с нашей стороны, проявление определенной военной мудрости. А иначе сейчас и нельзя: необходимо не развязывая боевых действий показать противнику, что вооруженные силы, ВКС и ВМФ очень эффективны», — продолжает Дандыкин.

По его же словам, «прошло то время, когда США и их подданные могли сомневаться в силе российского вооружения и военной техники». Тем более что сейчас, когда у российской корабельной группировки появилось очень эффективное авиационное прикрытие.

«Это, кстати, очень важнейший момент. В советское время такого не было, фактически 5-я эскадра находилась автономно без такого прикрытия. Я служил на этой эскадре и помню, что это очень важный человеческий момент, потому что авиация НАТО все время летала над нами. А сейчас все видят, что помимо береговых ракетных комплексов, Россия может бить по кораблям США и НАТО вооружением флота и авиации», — заключил военный аналитик.

Напомним, ночью 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по правительственным объектам САР. Из более чем ста запущенных по ближневосточной стране ракет, была перехвачена 71. Согласно данным Генштаба ВС РФ, по целям попали только 22 ракеты.