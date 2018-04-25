Сирия: ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков в провинциях Латакия и Идлиб

Дамаск, 25 апреля. ВКС РФ нанесли серию авиаударов по позициям террористов в провинциях Латакия и Идлиб. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar со ссылкой на военные источники.

По данным источника, ВКС РФ нанесли более 30 авиаударов по позициям боевиков на границах провинций Латакия и Идлиб. Под ударами российской авиации оказались объекты террористов в районе городов Аль-Сахар, Аль-Арбин, Кафр-Нюбл и Кафр-Сайна.

Накануне боевики, базирующиеся в провинциях Хама и Идлиб попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников. По данным Минобороны РФ, средствами противовоздушной обороны авиабазы Хмеймим были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата боевиков, которые направлялись к месту расположения ВКС РФ.