МТС и «КамАЗ» займутся развитием беспилотного транспорта

Москва, 25 апреля. МТС и «КамАЗ» договорились о совместной работе по развитию беспилотного автотранспорта и разработке промышленного интернета вещей. Об этом сообщили представители телекоммуникационной компании.

Компании при сотрудничестве акцентируют внимание на применении телематических решений МТС в навигационно-информационных системах автомобилей «КамАЗ». Кроме того, они займутся развертыванием мобильной сети, включая 5G, для обеспечения работы автомобилей-беспилотников.

В этой работе МТС и «КамАЗ» будет помогать компания Ericsson. Она будет выступать в качестве одного из поставщиков телекоммуникационного оборудования для создания сетей связи МТС для беспилотников «КамАЗа».