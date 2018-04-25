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МТС и «КамАЗ» займутся развитием беспилотного транспорта
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    МТС и «КамАЗ» займутся развитием беспилотного транспорта

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    МТС и «КамАЗ» займутся развитием беспилотного транспорта

    Москва, 25 апреля. МТС и «КамАЗ» договорились о совместной работе по развитию беспилотного автотранспорта и разработке промышленного интернета вещей. Об этом сообщили представители телекоммуникационной компании.

    Компании при сотрудничестве акцентируют внимание на применении телематических решений МТС в навигационно-информационных системах автомобилей «КамАЗ». Кроме того, они займутся развертыванием мобильной сети, включая 5G, для обеспечения работы автомобилей-беспилотников.

    В этой работе МТС и «КамАЗ» будет помогать компания Ericsson. Она будет выступать в качестве одного из поставщиков телекоммуникационного оборудования для создания сетей связи МТС для беспилотников «КамАЗа».

    Автор: Катерина Тимошенская
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