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Политика
Запад «забыл» о мнении 90% жителей Сирии — Чижов
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    Запад «забыл» о мнении 90% жителей Сирии — Чижов

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    Запад «забыл» о мнении 90% жителей Сирии — Чижов

    Брюссель, 25 апреля. Отказ приглашать официальный Дамаск на конференцию по Сирии свидетельствует о том, что западные страны не учитывают интересов большинства населения арабской республики. Об этом в среду заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

    «Похоже, европейские столицы забыли, что сегодня сирийское правительство контролирует более трех четвертей территории страны, где проживает 90% населения», — отметил он.

    Дипломат также добавил, что Россия готова сотрудничать со всеми сторонами, которые нацелены на мирное урегулирование сирийского вооруженного конфликта.

    Ранее Чижов заявлял, что США, Франция и Великобритания, которые нанесли удар по Сирии, а также страны, поддержавшие этот акт агрессии, на самом деле не заинтересованы в расследовании «химатаки», которая якобы произошла в сирийской Думе и стала поводом для атаки.

    Автор: Антон Соколов
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