Сирия: САА перекрыла пути снабжения террористов на юге Дамаска

Дамаск, 25 апреля. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) при поддержке авиации уничтожили укрытия и склады с боеприпасами террористов на юге Дамаска. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

По данным агентства, ВВС Сирии и подразделения САА уничтожили укрытия и склады с боеприпасами боевиков в квартале Хаджар аль-Асвад на юге сирийской столицы. Кроме того, в ходе наступательных действий правительственных сил была уничтожена военная техника, а также ликвидированы несколько десятков террористов.

Подразделения сирийской армии прорвали линию обороны боевиков и смогли перекрыть их пути снабжения, после чего ВВС Сирии усилили удары по позициям боевиков. Военная операция в районе Хаджар аль-Асвад будет продолжаться до полного установления контроля САА над пригородом Дамаска.