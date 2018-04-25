Меню
Весь мир
Сыну принца Уильяма дали «сильное имя»
Общество
Росавиация продлила срок ограничения на полеты «Саратовским авиалиниям» до 30 мая
Следующая новость
Загрузка...

    Сыну принца Уильяма дали «сильное имя»

    215

    Сыну принца Уильяма дали «сильное имя»

    Лондон, 25 апреля. Британский принц Уильям заявил, что его новорожденному сыну было дано «сильное имя», передает Sky News.

    Заявление об имени своего королевского отпрыска было сделано во время посещения Вестминстерского аббатства, приуроченного ко Дню национального праздника Австралии и Новой Зеландии. По словам Уильяма, его супруга Кейт Миддлтон и малыш чувствуют себя хорошо.

    Принц добавил, что мама и новорожденный много восстанавливают силы после возвращения из госпиталя Святой Марии в столице Британии. Напомним, что третий ребенок Уильяма появился на свет утром 23 апреля. Шансы на престол у мальчика невелики — он пятый по счету наследник.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Военный эксперт рассказал, как сбитые в Сирии «Томагавки» США усилят системы ПВО России

    Военный эксперт рассказал, как сбитые в Сирии «Томагавки» США усилят системы ПВО России

    16:01   25 Апреля 2018
    726
    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    12:21   25 Апреля 2018
    3067
    Россия начала производство С-400 для Турции

    Россия начала производство С-400 для Турции

    11:33   25 Апреля 2018
    589
    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    5:58   25 Апреля 2018
    7567