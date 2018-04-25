Сыну принца Уильяма дали «сильное имя»

Лондон, 25 апреля. Британский принц Уильям заявил, что его новорожденному сыну было дано «сильное имя», передает Sky News.

Заявление об имени своего королевского отпрыска было сделано во время посещения Вестминстерского аббатства, приуроченного ко Дню национального праздника Австралии и Новой Зеландии. По словам Уильяма, его супруга Кейт Миддлтон и малыш чувствуют себя хорошо.

Принц добавил, что мама и новорожденный много восстанавливают силы после возвращения из госпиталя Святой Марии в столице Британии. Напомним, что третий ребенок Уильяма появился на свет утром 23 апреля. Шансы на престол у мальчика невелики — он пятый по счету наследник.