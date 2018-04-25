В Голландии представили кроссовки из переработанной жвачки

Амстердам, 25 апреля. В Голландии представили кроссовки, созданные с использованием собранной с улиц Амстердама жевательной резинки. Обувь разработали компании Gumdrop и Explicit.

Подошва кроссовок изготовлена из соединений Gum-Tec, которые на 20% состоят из смолы. Килограмм собранной жевательной резинки может быть использован для производства подошвы для четырех пар кроссовок, отмечает Ridus.

Продавать необычную обувь начнут уже в июне. Стоимость кроссовок составит 190 евро (около 14 тысяч рублей), сообщает «Комсомольская Правда».

По подсчетам экспертов, каждый год на улицы столицы Нидерландов выбрасывается около 1,3 миллиона килограммов жвачки. На то, чтобы избавиться от нее, из городского бюджета тратятся большие деньги.