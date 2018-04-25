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Сирия новости 25 апреля 19.30: ВКС РФ бьют по ИГ в Дамаске, в Хомсе ликвидировано четыре боевика
Политика
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    Сирия новости 25 апреля 19.30: ВКС РФ бьют по ИГ в Дамаске, в Хомсе ликвидировано четыре боевика

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    Сирия новости 25 апреля 19.30: ВКС РФ бьют по ИГ в Дамаске, в Хомсе ликвидировано четыре боевика

    Сирия, 25 апреля. ВКС РФ наносят удары по ИГ1 к югу от Дамаска, в Хомсе САА нейтрализовала четырех боевиков, в Мосуле арестовано семь террористов ИГ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по ИГ в Дамаске, оказывают поддержку операции САА против «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе, при поддержке ВКС РФ атакуют «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

    «Исламское государство»1: теряет позиции в Дамаске.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Дамаске.

    Сирия новости 25 апреля 19.30: ВКС РФ бьют по ИГ в Дамаске, в Хомсе ликвидировано четыре боевика

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 25 апреля 19.30: ВКС РФ бьют по ИГ в Дамаске, в Хомсе ликвидировано четыре боевика

    Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV), что ВКС РФ и ВВС Сирии продолжают наносить удары по опорным пунктам террористов «Исламского государства» к югу от Дамаска. Авиация союзников бьет по позициям радикальных исламистов в районах Хаджар аль-Асвад, Ат-Тадамон и Аль-Кадам. Одновременно с этим Telegram-канал (@C_Military1) пишет, что Сирийская арабская армия (САА) выбила ИГИЛовцев из нескольких зданий квартала Аль-Асали.

    Другой источник сообщает в Telegram (@emaannewscenter1), что в районе лагеря беженцев Ярмук зафиксированы боестолкновения между САА и боевиками «Джебхат ан-Нусры»1.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 25 апреля 19.30: ВКС РФ бьют по ИГ в Дамаске, в Хомсе ликвидировано четыре боевика

    В северной части провинции Хомс продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции. Ранее сообщалось, что артиллерия правительственных войск нанесла удары по опорным пунктам боевиков в окрестностях поселений Дейр Фуль и Аз-Заафарана.

    Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@omaramer006), что на северо-востоке региона солдаты армии Башара Асада ликвидировали четверых радикальных исламистов.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 25 апреля 19.30: ВКС РФ бьют по ИГ в Дамаске, в Хомсе ликвидировано четыре боевика

    ВКС РФ наносят удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях города Кафр Набель на юге провинции Идлиб. О боевых вылетах российской авиации пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

    При поддержке российских летчиков бригады Сирийской арабской армии (САА) атакуют пункты дислокации радикальных исламистов в этой же части региона. Военный Telegram-канал (@NRVR11) передает, что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел позиций боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе города Бадама.  

    Провинция Хама

    Сирия новости 25 апреля 19.30: ВКС РФ бьют по ИГ в Дамаске, в Хомсе ликвидировано четыре боевика

    Российская авиация продолжает оказывать поддержку операции Сирийской арабской армии (САА) против террористов «Джебхат ан-Нусры» в северной части провинции Хама. Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что ВКС РФ наносят удары по позициям радикальных исламистов в окрестностях населенных пунктов Ас-Сахр и Аз-Закат.

    Ранее сообщалось, что артиллерия правительственных войск САР под прикрытием российских ВКС ведет обстрел опорных пунктов «Тахрир аш-Шам» недалеко от городов Аль-Латамина и Кафр Зета.

    Ирак

    Сирия новости 25 апреля 19.30: ВКС РФ бьют по ИГ в Дамаске, в Хомсе ликвидировано четыре боевика

    Сотрудники правоохранительных органов Ирака арестовали семерых террористов «Исламского государства», скрывавшихся в восточных кварталах города Мосул. Об этом пишет информационное агентство Iraqi News.

    Уголовный суд Ирака вынес смертные приговоры четырем членам «Исламского государства». По сведениям информагентства Iraqi News, приговоренные к казни радикалы участвовали в нападениях на военные посты в районах поселений Фаллуджи и Рамади.

    На западе провинции Анбар прогремел взрыв. Iraqi News передает, что в результате детонации мины, заложенной на дороге недалеко от Аль-Каима, пострадал полицейский.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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