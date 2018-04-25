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Казахстан открыл каспийские порты для кораблей США
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    Казахстан открыл каспийские порты для кораблей США

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    Казахстан открыл каспийские порты для кораблей США

    Астана, 25 апреля. Власти Казахстана открыли каспийские порты «Актау» и «Курык» для кораблей США.

    США получили доступ к каспийским портам. Теперь они смогут направлять специальные грузы на территорию Афганистана по альтернативному пути, минуя Россию. Отмечается, что речь идет о портах «Актау» и «Курык», передает портал «Астрахань 24».

    Сначала американские грузы будут доставляться в Грузию, после этого — в Азербайджан. По Каспийскому морю они будут доставлены в Казахстан, а затем через Узбекистан проследуют в Афганистан.

    По данным главы МИД Казахстана Кайрата Абрахманова, этот договор руководство Казахстана подписало для того, чтобы защитить интересы республики, которая является стратегическим партнером США и стремится к установлению мира в Афганистане.

    Казахстан открыл каспийские порты для кораблей США

    Автор: Катерина Тимошенская
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