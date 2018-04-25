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Стало известно, когда Медведев проведет последнее заседание кабмина в нынешнем составе
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    Стало известно, когда Медведев проведет последнее заседание кабмина в нынешнем составе

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    Стало известно, когда Медведев проведет последнее заседание кабмина в нынешнем составе

    Москва, 25 апреля. Глава правительства России Дмитрий Медведев 26 апреля проведет последнее заседание кабмина в его нынешнем составе. Такой информацией поделились в социальном и экономическом блоках правительства.

    «Заседание правительства 26 апреля станет последним для нынешнего состава даже с учетом того, что 3 мая, четверг, день, когда традиционно проводятся заседания правительства, является рабочим днем», — приводит РИА Новости комментарий осведомленного источника.

    Уточняется, что до инаугурации президента России, которая состоится 7 мая, заседаний правительства не будет. 

    Ранее своими мыслями относительного того, какой может быть конфигурация нового правительства РФ, в интервью Федеральному агентству новостей поделился первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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