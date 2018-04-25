Стало известно, когда Медведев проведет последнее заседание кабмина в нынешнем составе

Москва, 25 апреля. Глава правительства России Дмитрий Медведев 26 апреля проведет последнее заседание кабмина в его нынешнем составе. Такой информацией поделились в социальном и экономическом блоках правительства.

«Заседание правительства 26 апреля станет последним для нынешнего состава даже с учетом того, что 3 мая, четверг, день, когда традиционно проводятся заседания правительства, является рабочим днем», — приводит РИА Новости комментарий осведомленного источника.

Уточняется, что до инаугурации президента России, которая состоится 7 мая, заседаний правительства не будет.

Ранее своими мыслями относительного того, какой может быть конфигурация нового правительства РФ, в интервью Федеральному агентству новостей поделился первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.