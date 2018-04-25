В МИД РФ выразили надежду на диалог всех политических сил в Армении

Москва, 25 апреля. В МИД России выразили надежду, что ситуация в Армении будет развиваться в правовом и конституционном поле, а все политические силы проявят готовность к диалогу. Об этом говорится в комментарии МИД России.

В ведомстве отметили, что Москва внимательно наблюдает за развитием внутриполитической ситуации в Армении, с которой Россию связывают традиции понимания и дружбы, а также масштабное разностороннее сотрудничество.

«Надеемся, что ситуация будет развиваться исключительно в правовом, конституционном поле, а все политические силы проявят ответственность и готовность к конструктивному диалогу. Убеждены, что скорейшее возвращение жизни в стране в нормальное русло и восстановление общественного согласия отвечают коренным интересам братской Армении», — говорится в сообщении.

Напомним, 13 апреля в столице Армении начались акции протеста против избрания бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. 17 апреля сторонники оппозиции объявили о начале «бархатной революции», однако в этот же день парламент Армении избрал Саргсяна главой правительства. 23 апреля правительство Армении ушло в отставку.