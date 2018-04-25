США и их союзники не заинтересованы в расследовании «химатаки» в сирийской Думе — Чижов

Брюссель, 25 апреля. США, Великобритания и Франция, которые нанесли удар по Сирии, не заинтересованы в расследовании так называемой «химатаки» в сирийской Думе. Об этом в среду заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

По его словам, в равной степени данное утверждение касается и тех стран, которые поддержали атаку западной тройки на Сирию.

«Очевидно, что эти страны, а также те, кто выражает свою поддержку их действиям, не заинтересованы в расследовании утверждений о «химической атаке», — отметил дипломат.

Напомним, что в апреле США, Великобритания и Франция нанесли массированный ракетный удар по объектам сирийской правительственной армии. Поводом стало сообщение «Белых касок» о «химатаке» в сирийской Думе, при этом никаких доказательств представлено не было, а сама атака произошла незадолго до визита в Сирию экспертов ОЗХО, которые должны были выяснить, что на самом деле произошло в сирийской Думе. Россия назвала действия США и их союзников актом агрессии против арабской республики.