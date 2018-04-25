«Вето России в Совбезе ООН обойти невозможно» — юрист-международник

Москва, 25 апреля. Британская газета Тhe Guardian призывает к попранию международного права. Издание опубликовало статью, в которой подробно описывается и обосновывается возможность обойти вето России в Совете безопасности ООН.

По мнению Тhe Guardian, соответствующий механизм заложен в одном из решений Генеральной ассамблеи данной организации. Для нейтрализации вето России, в частности — по вопросам, связанным с Сирией, газета предлагает обратиться к резолюции Генассамблеи ООН от 1950 года № 377 (V), получившей название «Единство в пользу мира». Согласно этому документу, вопрос голосования может быть передан на голосование в Генассамблею, если за это, в свою очередь, проголосуют 9 из 15 членов Совбеза.

Данная резолюция может применяться в том случае, если Совбез ООН не может выполнить возложенных на него функций из-за разногласий между его членами.

«Положение касается всех случаев, когда имеются основания усматривать угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии. Генеральная Ассамблея может рассматривать этот вопрос для того, чтобы вынести рекомендации членам относительно принятия коллективных мер в целях поддержания или восстановления международного мира и безопасности», — разъясняет официальный сайт ООН.

Там же уточняется, что «ссылка на данную резолюцию была сделана всего один раз, когда в 1956 году по решению Генеральной Ассамблеи были созданы Первые чрезвычайные вооруженные силы ООН (ЧВС ООН I) на Ближнем Востоке».

Здесь, по мнению юриста по международному праву Олега Денисова, стоит обратить особое внимание на то, что решения Генеральной ассамблеи ООН имеют только и исключительно рекомендательный характер.

«Вопрос стоит не о том, можно ли обойти вето одной из стран-постоянных участниц Совета Безопасности. Вето обойти невозможно никак, потому что уставом ООН это не предусмотрено, и он не будет никогда изменен. Обход вето неким теоретическим и практическим образом невозможен», — уверен Денисов.

Эксперт напомнил, что в ситуации, предусмотренной резолюцией от 1950 года, собирается специальная чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН, но устав при этом никто не менял.

«Устав ООН говорит нам о том, что в компетенцию Генассамблеи входит рассмотрение, обсуждение любых вопросов, но принятие решений, юридически обязывающих, в ее компетенцию не входит. То есть, она только может давать рекомендации», — разъяснил Денисов в интервью Федеральному агентству новостей.

Такие сессии, по его словам, за всю историю собирались около десяти раз. Принимались решения, которые звучат следующим образом: рекомендовать государствам-членам ООН по своему усмотрению осуществить те или иные действия. Даже, если речь идет о том, чтобы применить силу к какому-то агрессору. Но это, опять же, — только рекомендации.

«Устав ООН дает исключительное право, исключительную компетенцию, принимать юридически обязывающие решения только Совету Безопасности», — подчеркивает Денисов.

То есть, к примеру, создать некие вооруженные силы под эгидой ООН может только Совбез. Но принять такое решение без согласия пяти постоянных членов — невозможно. При этом любая из пяти стран-постоянных участниц Совбеза может наложить вето.

«Поэтому когда кто-то намеревается обойти вето и протолкнуть какое-нибудь юридически обязывающее решение, например, бомбить Сирию, через Генассамблею, то — нет. Это невозможно», — констатировал юрист.

Денисов полагает, что, даже если все пазлы сложатся, и Генассамблея проголосуют две третями голосов за некую резолюцию, то она будет рекомендательной, никто ее выполнять не обязан, это — воля того или иного государства.

«Неисполнение резолюции Генассамблеи ООН не является нарушением международного права. Международное право стоит на уставе ООН», — сказал он, отметив, что резолюция также не является правообразующей.

То есть, если, США на основе документа, принятого на чрезвычайной сессии, сформируют коалицию и введут некие подразделения в Сирию, — это будет совершенно незаконно с точки зрения международного права. Точно так же, как не соответствует этому праву и само нынешнее пребывание в Сирии американских военных, которых в эту страну никто не приглашал. В отличие от российского военного контингента, находящегося там по просьбе законно избранного президента Башара Асада.

«У России будет полное право считать такие действия агрессивными, несмотря на возможную пропагандистскую кампанию американцев в прессе, что, мол, мы выполняем решение Генассамблеи, это — воля народов всего мира и тд. Это, конечно, если они, повторюсь, все же наберут две трети, в чем я не уверен», — уточнил собеседник ФАН.

Очевидно, что роль ООН в мире давно далека от той, которую эта организация играла после Второй мировой войны, когда страны-победительницы создали ее для разрешения различных международных кризисов. Инструментом коллективной безопасности она давно не является. Ярким примером этого, в частности, является противозаконное вторжение НАТО во главе с США в 1999 году в Югославию без санкции Совбеза.

В последние годы все чаще звучит мнение о необходимости полной пересборки ООН на новых принципах, поскольку зачастую эта структура служит интересам единственного полноценного оставшегося полюса мировой геополитики — США. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил на днях о том, что Организация Объединенных Наций не в состоянии решать существующие мировые проблемы и нуждается в реформе. Однако, какого именно рода реформу стоит ожидать мировой общественности, пока не сообщается.

Вместе с тем, несмотря на то, что двуполюсного «ялтинского мира» давно уж нет, определенная, полусимволическая функция у ООН все же сохранилась, и именно она является как бы последним оплотом международного правового поля.

Депутат Государственной думы РФ, член комитета по государственному строительству и законодательству Евгений Марчеко полагает, что «сама попытка найти юридически лазейки и лишить Россию права вето либо попытаться обойти его — в корне неверна и бьет по международному публичному праву. Правила должны быть для всех понятны и достаточно конкретны».