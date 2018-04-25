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Новости Сирии
Постпред РФ при ЕС рассказал, как помощь Запада в Сирии может использоваться не по назначению
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    Постпред РФ при ЕС рассказал, как помощь Запада в Сирии может использоваться не по назначению

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    Постпред РФ при ЕС рассказал, как помощь Запада в Сирии может использоваться не по назначению

    Брюссель, 25 апреля. РФ обеспокоена механизмом предоставления гумпомощи в Сирии, в частности, перечислением наличных, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. Он отметил, что это чревато нецелевым использованием средств.

    «Одно дело аккумулировать выделенные средства на счетах специализированных гуманитарных агентств, а совсем другое — передавать их непосредственно получателям в виде наличных денег», — сказал РФ Владимир Чижов.

    Дипломат пояснил, как помощь Запада в Сирии может использоваться не по назначению. Он подчеркнул, что последняя схема чревата тем, что деньги могут быть использованы на иные цели. Чижов напомнил случаи, когда полученную помощь продавали, а доходы использовали для покупки оружия и вербовки боевиков в ряды террористов. 

    Об этом Чижов сказал в ходе своего выступления на конференции доноров по Сирии. Дипломат добавил, что санкции Запада «душат сирийский народ» и являются контпродуктивными. В условиях нищеты и отчаяния создается почва для новой волны экстремизма.

    Автор: Ирина Селезнева
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