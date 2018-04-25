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РФ готова к сотрудничеству с донорами Сирии, которые хотят помочь ее народу
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    РФ готова к сотрудничеству с донорами Сирии, которые хотят помочь ее народу

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    РФ готова к сотрудничеству с донорами Сирии, которые хотят помочь ее народу

    Брюссель, 25 апреля. Россия готова работать с теми странами и организациями, которые уже являются или хотят быть донорами помощи Сирии и действительно готовы помогать ближневосточному государству начать мирную жизнь.

    Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, который в среду участвовал в международной донорской конференции по Сирии под эгидой ЕС и ООН в Брюсселе.

    «Мы готовы и хотим сотрудничать со всеми, включая страны, организации и международные институты, которые действительно привержены цели помочь сирийскому народу начать новую мирную жизнь, перевернув трагическую страницу гражданской войны, — отметил Чижов.

    По его словам, российская сторона полагает, что именно через сотрудничество и кооперацию между потенциальными донорами и Дамаском можно улучшить гуманитарную ситуацию в Сирии.

    Напомним, ранее в рамках конференции заместитель генерального секретаря ООН Марк Лоукок заявил, что благодаря мероприятию, посвященному сирийской проблематике, удастся собрать около 4,4 миллиарда долларов. Средства пойдут на помощь населению и беженцам САР. 

    Автор: Федор Веснин
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