РФ готова к сотрудничеству с донорами Сирии, которые хотят помочь ее народу

Брюссель, 25 апреля. Россия готова работать с теми странами и организациями, которые уже являются или хотят быть донорами помощи Сирии и действительно готовы помогать ближневосточному государству начать мирную жизнь.

Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, который в среду участвовал в международной донорской конференции по Сирии под эгидой ЕС и ООН в Брюсселе.

«Мы готовы и хотим сотрудничать со всеми, включая страны, организации и международные институты, которые действительно привержены цели помочь сирийскому народу начать новую мирную жизнь, перевернув трагическую страницу гражданской войны, — отметил Чижов.

По его словам, российская сторона полагает, что именно через сотрудничество и кооперацию между потенциальными донорами и Дамаском можно улучшить гуманитарную ситуацию в Сирии.

Напомним, ранее в рамках конференции заместитель генерального секретаря ООН Марк Лоукок заявил, что благодаря мероприятию, посвященному сирийской проблематике, удастся собрать около 4,4 миллиарда долларов. Средства пойдут на помощь населению и беженцам САР.