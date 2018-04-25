Ткачев предложил объединить Россельхознадзор и Роспотребнадзор
Москва, 25 апреля. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев предложил объединить два российских ведомства — Россельхознадзор и Роспотребнадзор.
По мнению Ткачева, действующая система «жизнеспособна, но не эффективна». Министр предложил объединить Россельхознадзор и Роспотребнадзор.
«Мы все-таки хотим создать единую систему контроля, надзора, как это происходит во многих странах мира», — пояснил он.
Ткачев обратил внимание, что на рынке огромное количество фальсификатов, нарушается техрегламент и маркировка продукции.
«Конечно, с этим надо бороться, — призвал он. — Безусловно, министерство сельского хозяйства в этом крайне заинтересовано, потому что на рынке присутствуют просто шарлатаны, проходимцы, которые разрушают рынок».