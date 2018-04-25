Меню
Россия
Ткачев предложил объединить Россельхознадзор и Роспотребнадзор
Общество
Росавиация продлила срок ограничения на полеты «Саратовским авиалиниям» до 30 мая
Следующая новость
Загрузка...

    Ткачев предложил объединить Россельхознадзор и Роспотребнадзор

    98

    Ткачев предложил объединить Россельхознадзор и Роспотребнадзор

    Москва, 25 апреля. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев предложил объединить два российских ведомства — Россельхознадзор и Роспотребнадзор.

    По мнению Ткачева, действующая система «жизнеспособна, но не эффективна». Министр предложил объединить Россельхознадзор и Роспотребнадзор.

    «Мы все-таки хотим создать единую систему контроля, надзора, как это происходит во многих странах мира», — пояснил он.

    Ткачев обратил внимание, что на рынке огромное количество фальсификатов, нарушается техрегламент и маркировка продукции.

    «Конечно, с этим надо бороться, — призвал он. — Безусловно, министерство сельского хозяйства в этом крайне заинтересовано, потому что на рынке присутствуют просто шарлатаны, проходимцы, которые разрушают рынок».

    Ткачев предложил объединить Россельхознадзор и Роспотребнадзор

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Военный эксперт рассказал, как сбитые в Сирии «Томагавки» США усилят системы ПВО России

    Военный эксперт рассказал, как сбитые в Сирии «Томагавки» США усилят системы ПВО России

    16:01   25 Апреля 2018
    726
    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    12:21   25 Апреля 2018
    3067
    Россия начала производство С-400 для Турции

    Россия начала производство С-400 для Турции

    11:33   25 Апреля 2018
    589
    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    5:58   25 Апреля 2018
    7567