Ткачев предложил объединить Россельхознадзор и Роспотребнадзор

Москва, 25 апреля. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев предложил объединить два российских ведомства — Россельхознадзор и Роспотребнадзор.

По мнению Ткачева, действующая система «жизнеспособна, но не эффективна». Министр предложил объединить Россельхознадзор и Роспотребнадзор.

«Мы все-таки хотим создать единую систему контроля, надзора, как это происходит во многих странах мира», — пояснил он.

Ткачев обратил внимание, что на рынке огромное количество фальсификатов, нарушается техрегламент и маркировка продукции.