  Из-за растущей мощи России и Китая США утратили преимущество в море — National Interest

Из-за растущей мощи России и Китая США утратили преимущество в море, сообщают американские СМИ. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Russia and China Could Stop America from Controlling the Seas in a War» («Россия и Китай могут помешать Америке контролировать моря в случае войны»), опубликованной изданием National Interest.

ВМС и корпус морской пехоты Соединенных Штатов смирились с тем фактом, что впервые с момента падения Советского Союза в 1991 году Америка уже не имеет неоспоримого контроля над морями. С появлением конкурентов в лице России и Китая и распространением высокоточного оружия дальнего радиуса действия контроль США над морем больше не может восприниматься как абсолютный.

«Стратегическая среда быстро меняется, и ВМС и корпус морской пехоты оказались в ситуации конкуренции, с которой не сталкивались более двадцати лет, — заявил секретарь ВМС США Ричард Спенсер в своем письменном докладе сенатской комиссии по делам ВС. — Наш бюджет направлен на то, чтобы восстановить стандарт, который обеспечивал превосходство».

Генерал Роберт Б. Неллер, комендант корпуса морской пехоты описал проблему следующим образом.

«Нарастающие угрозы, создаваемые ревизионистскими державами и государствами-изгоями, требуют перемен — мы должны стать более смертоносными, стойкими и, как следствие, более способными к сдерживанию. ВМС и морская пехота больше не могут полагаться на концепции, созданные с учетом неоспоримого контроля над морем, — написал Неллер. — Мы начали переоценивать наши возможности во всех областях: осуществлении контроля над морем, демонстрации военной мощи, безопасности на море и сдерживании. При этом мы должны учитывать все тактические и оперативные детали возможных непредвиденных обстоятельств, а также то, какой вклад мы можем внести в формирование стратегической среды предотвращения конфликтов».

«Современные датчики и высокоточное оружие с увеличивающейся дальностью и летальностью заставляют нас переосмыслить то, как мы оцениваем нашу позицию и относительную боевую мощь. Передовые оборонные сети заставляют нас пересмотреть методы демонстрации военной силы, необходимые для того, чтобы не отставать от растущих держав», — добавил он.

По сути дела, силы передового развертывания, которые в предыдущие десятилетия считались вне опасности, теперь оказались уязвимы.

«В результате разработки высокоточного оружия дальнего действия нашими главными соперниками и угрозами — Китаем, Россией, Северной Кореей, Ираном и экстремистскими организациями — многие из наших войск передового развертывания оказались в диапазоне действия этих систем вооружений, —говорит Неллер. — Формирования передового развертывания и базирования теперь уязвимы перед такими способами нападения, которые мы не рассматривали десятилетиями».

ВМС И МП США должны будут полагаться на разброс сил и укрепление объектов.

«Большинство наших передовых баз и станций недостаточно защищены от кинетических и некинетических атак дальнего действия, что ставит под угрозу нашу способность готовить, проектировать и поддерживать боевую мощь. Функционал этих баз, создаваемый в условиях относительной безопасности, в настоящее время представляет собой большой риск; однако есть способы решить эти проблемы. Нам нужно дополнительно укрепить наши объекты, в том числе авиационные ангары и командные пункты, повысить способность быстро исправлять повреждения наших авиационных станций и освоить передовые средства ПВО и способы противодействия высокоточным управляемым боеприпасам».

Даже второму эшелону США будет непросто попасть на сцену театра военных действий — американские силы больше не могут рассчитывать на свободный транзит в боевую зону. Им придется бороться по всем фронтам, преодолевая системы преграждения доступа/блокирования зоны (A2/AD), при этом обеспечивая доступ и демонстрируя силу с помощью командования и управления, огня, специальных маневров и логистики.

По сути, после более чем 25 лет мелких региональных конфликтов и мятежей, ВМС и морская пехота возвращаются к традиционным способам ведения войны.