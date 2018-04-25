Дмитрий Гудков в шаге от нарушения закона: визиты в Лондон до добра не доведут

Радикальный политик Дмитрий Гудков в своем комментарии в «Телеграме» признался, что может вовлечь в свою предвыборную кампанию на выборах мэра Москвы структуры олигарха Михаила Ходорковского.

По словам Гудкова-мл., его встречи с Ходорковским и рядом других «видных российских политэмигрантов» прошли в Лондоне на прошлой неделе, во время поездки, которую он до своего возвращения в Россию скрывал от публики. Раскрыта она была в материалах Федерального агентства новостей.

Лера выдала Дмитрия

Факт своего посещения Лондона чета Гудковых, как минимум, пыталась не особо афишировать. Обычно многословная и активная в своем «Инстаграме» Валерия Гудкова, сопровождавшая мужа в поездке, на этот раз постаралась максимально завуалировать места своего пребывания. Вплоть до возвращения в Москву, как и сам Дмитрий, она никак не сообщала прямо о своем визите в Лондон.

Формально супружеская чета вылетела неделю назад в Ригу — однако вернулась из британской столицы. Появление в аэропорту журналистов Федерального агентства новостей в момент прилета Гудковых, их попытка завязать беседу, судя по всему, оказались полной неожиданностью для публичного политика, отказавшегося отвечать на вопросы о целях и деталях своего визита в Великобританию.

Читайте также: Гудков признался в поездке в Лондон после публикаций ФАН

Чуть позже в «Телеграме» Гудков, вероятно от волнения, предложил общественности сразу две версии своего посещения британской столицы. С одной стороны, он заявил, что данная поездка носила личный характер: «В Лондон мы полетели с женой, отмечать 10 лет знакомства. Погода была прекрасная, никаких туманов над Альбионом… Обошли полгорода, видели празднование дня рождения королевы, посидели в Соборе Святого Павла...»

Однако уже в следующем абзаце Гудков указал на политическую подоплеку своих лондонских похождений: «А еще <...> я встретился с Михаилом Ходорковским и рядом других видных российских политэмигрантов. С Михаилом Борисовичем, кстати, отлично посидели, поговорили обо всей политической повестке, выборах мэра (и праймериз, которые ОР готова взять на себя)...»

Этим заявлением Гудков фактически признал, что вопросы корреспондентов ФАН, заданные на московской земле: «Что вы делали в Лондоне? Туда сейчас непросто попасть гражданам России. Известно, что олигарх Ходорковский оплачивает подобные поездки. Вас тоже спонсирует Ходорковский? Вы с ним встречаетесь в Лондоне?» — ударили по больному месту оппозиционного политика.

Однако здесь интереснее другое: заявив об интересе Ходорковского к выборам мэра столицы и о готовности «Открытой России» «взять на себя» проведение праймериз, Гудков-мл. серьезно подставился под нарушение российского законодательства, а именно — Закона о выборах мэра Москвы.

В интересах следствия

Приведем несколько сухих цитат из юридического документа:

«Статья 12. ...иностранные граждане, а также лица без гражданства, иностранные организации, международные организации и международные общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, муниципальных списков кандидатов, достижению определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях».

«Статья 59. Добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата

2. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений:

1) иностранным государствам и иностранным организациям;

2) иностранным гражданам;

3) лицам без гражданства;

<…>

5) юридическим лицам с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышает 30 процентов на день официального опубликования решения о назначении выборов;

<...>

13) анонимным жертвователям (гражданин рассматривается как анонимный жертвователь, если им не указано любое из следующих сведений: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства или если им указаны недостоверные сведения о себе; юридическое лицо рассматривается как анонимный жертвователь, если им не указано любое из следующих сведений: идентификационный номер налогоплательщика, название, банковские реквизиты или если указаны недостоверные сведения);

<...>

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, денежные средства либо иное имущество от:

а) иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1-4 настоящей части органов, организаций или физических лиц...»

Иными словами, «в интересах следствия» Дмитрию Гудкову стоило бы проявлять максимальную осторожность в контактах с Михаилом Ходорковским или с какими-либо некоммерческими организациями, действующими по его поручению или от его имени, — особенно когда речь идет о выборах.

Ведь вполне может оказаться, что «добровольные пожертвования» в предвыборный фонд Гудкова поступят хоть и от российских организаций, но финансово связанных с иностранными фондами или компаниями. По крайней мере, «Открытая Россия» (ОР) Ходорковского, указанная Гудковым в качестве предполагаемого «партнера» для его праймериз, уж точно не обладает легальным российским статусом, пригодным для финансирования выборов.

Читайте также: Негры с босоножками: Дмитрий Гудков летал в Лондон за деньгами для революции?

В России ОР имеет весьма неопределенный правовой статус «сетевого движения» — точнее, это вообще отсутствие какого-либо официального статуса, юридическая «пустышка». А вот на территории Великобритании Ходорковским буднично зарегистрированы организации Open Russia Civic Movement и Open Russia Foundation. По законам туманного Альбиона, они, конечно, юридически правомочны — однако вряд ли смогут легально финансировать праймериз или же предвыборную кампанию Гудкова-мл.

Это наша профессия

В своем многословном и нервном оправдании Гудков посвятил несколько слов и собственному видению журналистских стандартов, назвав корреспондентов ФАН «не журналистами» и даже «шпионами».

Выглядит это весьма забавно, поскольку наше «спецрасследование» поездки Гудковых в Лондон было посвящено именно тому, чем и должна заниматься настоящая журналистика, — информированию общества о существенных поступках публичных политиков, претендующих на управление страной. Если же, в представлении Гудкова-мл., российская публика не достойна знать ни о вылазках потенциального кандидата в мэры Москвы в столицу открыто враждебного России государства, ни о его встречах с одиозными персонажами, то, быть может, ему стоило бы подыскать себе другое общество.

Мы будем и дальше пристально наблюдать за действиями и заявлениями вроде как политика Дмитрия Гудкова. В этой обязанности перед российскими читателями и заключается, в том числе, смысл нашей профессии.