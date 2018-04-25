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В Армении опровергли слухи об отставке исполняющего обязанности премьера
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    В Армении опровергли слухи об отставке исполняющего обязанности премьера

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    В Армении опровергли слухи об отставке исполняющего обязанности премьера

    Ереван, 25 апреля. Пресс-секретарь врио главы правительства Армении Арам Араратян заявил, что информация об отставке Карена Карапетяна не соответствует действительности.

    В пресс-службе исполняющего обязанности премьера опровергли слухи о его отставке. 

    «Слухи об отставке Карена Карапетяна  — дезинформация и не имеют ничего общего с реальностью»,  — говорится в сообщении на странице Араратяна в Facebook.

    Информация об уходе Карапетяна распространялась оппозиционными кругами. Напомним, что ранее избранный премьер Серж Саргсян сложил с себя полномочия. Жители Еревана восприняли эту новость позитивно, что сопровождалось народными гуляниями.

    Автор: Ирина Селезнева
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