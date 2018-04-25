В Армении опровергли слухи об отставке исполняющего обязанности премьера

Ереван, 25 апреля. Пресс-секретарь врио главы правительства Армении Арам Араратян заявил, что информация об отставке Карена Карапетяна не соответствует действительности.

В пресс-службе исполняющего обязанности премьера опровергли слухи о его отставке.

«Слухи об отставке Карена Карапетяна — дезинформация и не имеют ничего общего с реальностью», — говорится в сообщении на странице Араратяна в Facebook.

Информация об уходе Карапетяна распространялась оппозиционными кругами. Напомним, что ранее избранный премьер Серж Саргсян сложил с себя полномочия. Жители Еревана восприняли эту новость позитивно, что сопровождалось народными гуляниями.