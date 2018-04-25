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Первый завод по производству картофеля фри заработал в России
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    Первый завод по производству картофеля фри заработал в России

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    Первый завод по производству картофеля фри заработал в России

    Липецк, 25 апреля. Первый в России завод по производству картофеля фри заработал в Липецкой области.

    Первый в стране завод по производству картофеля фри должен в полном объеме удовлетворить потребности россиян в этом полуфабрикате, а также вытеснить с рынка продукцию импортного производства. В следующем году предприятие намерено выйти на полную мощность, а переработка составит около 200 тысяч тонн в год.

    Отмечается, что для обеспечения предприятия качественным сырьем в Тамбовской области была специально создана фермерская школа и собственная производственная база с картофелехранилищем.

    Первый завод по производству картофеля фри заработал в России

    Автор: Катерина Тимошенская
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