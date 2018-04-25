Первый завод по производству картофеля фри заработал в России

Липецк, 25 апреля. Первый в России завод по производству картофеля фри заработал в Липецкой области.

Первый в стране завод по производству картофеля фри должен в полном объеме удовлетворить потребности россиян в этом полуфабрикате, а также вытеснить с рынка продукцию импортного производства. В следующем году предприятие намерено выйти на полную мощность, а переработка составит около 200 тысяч тонн в год.

Отмечается, что для обеспечения предприятия качественным сырьем в Тамбовской области была специально создана фермерская школа и собственная производственная база с картофелехранилищем.