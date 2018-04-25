Евросоюз не станет пересматривать условия иранской ядерной сделки — Могерини

Брюссель, 25 апреля. Власти Евросоюза не будут пересматривать условия заключенного ранее иранского ядерного соглашения и настаивают на его полной реализации. Об этом в среду заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Она отметила, что ее команда обсудила данный вопрос с французской стороной, которая подтвердила, что вся Европа полностью поддерживает реализацию соглашения.

«Речь не идет о пересмотре соглашения по иранскому атому, которое было подписано различными сторонами. Вопрос о проведении новых переговоров по соглашению не стоит», — подчеркнула Могерини.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением подготовить новое соглашение по Ирану, которое предполагает блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, прекращение баллистической программы Ирана, увеличение срока запрета на любую ядерную активность, а также создание условий для обеспечения политической стабильности в стране.

Напомним, что иранская ядерная сделка была заключена в 2015 году между Ираном и «Шестеркой» (США, Китай, Великобритания, Франция, Германии и России). Она предполагает допуск инспекторов МАГАТЭ на иранские ядерные объекты в обмен на снятие санкций. Тем не менее, президент США Дональд Трамп продлил санкционный режим против Ирана, как только пришел к власти.