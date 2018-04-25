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Сирия освободила Восточный Каламун: корреспондент ФАН запечатлел танки, оставленные боевиками
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    Сирия освободила Восточный Каламун: корреспондент ФАН запечатлел танки, оставленные боевиками

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    Корреспондент ФАН запечатлел танки, оставленные боевиками

    Анклав боевиков в районе восточных склонов гор Каламун сегодня прекратил свое существование, и все территории в этом регионе наконец вернулись под контроль официального правительства Сирии. Последние группы боевиков вместе с семьями покинули города Ан-Насирия и Джеруд, сдав перед этим все свое оружие Сирийской арабской армии (САА). Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил освобожденный район и запечатлел часть оставленного исламистами арсенала.

    Карта военных действий в регионе

    На вооружение правительственных войск САР перешло большое количество танков и другой военной техники радикалов. Наш репортер запечатлел партию ранее принадлежащих бандформированиям боевых машин на окраине города Ар-Рухайба. По словам источника в сирийской армии, данное вооружение может быть уже в скором времени задействовано в контртеррористических операциях в других регионах Сирии. Скорее всего, они будут переброшены в район Ярмук на юг Дамаска, где разворачивается кампания по зачистке анклава «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

    Отряды Свободной сирийской армии (ССА), группировки «Джейш Аль-Ислам» и других формирований, дислоцировавшихся в Восточном Каламуне, были вывезены в подконтрольные вооруженной оппозиции районы провинций Даръа и Идлиб. Часть боевиков, кроме того, была эвакуирована на север Алеппо — в регионы расположения сил протурецких радикалов, а также на юг провинции Хомс в Ат-Танф.

    Боевики покидают Восточный Каламун

    В общей сложности район покинули почти три тысячи радикалов и членов их семей. Соглашение о примирении и выводе сил группировок из Восточного Каламуна было заключено между командованием САА и боевиками при посредничестве представителей российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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