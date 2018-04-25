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Чижов раскритиковал позицию ЕС по участию Дамаска в конференции по Сирии
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    Чижов раскритиковал позицию ЕС по участию Дамаска в конференции по Сирии

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    Чижов раскритиковал позицию ЕС по участию Дамаска в конференции по Сирии

    Брюссель, 25 апреля. Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что Евросоюз не пригласил Дамаск на конференцию по Сирии в Брюсселе. По словам дипломата, таким образом Запад забыл о 90% населения этой страны.

    «Я озадачен тем, что формат сегодняшней встречи не предполагает участия официальных представителей сирийского правительства, — раскритиковал он позицию Евросоюза, выступая на международной донорской конференции по Сирии под эгидой ЕС и ООН в Брюсселе. — Похоже, европейские столицы забыли, что сегодня сирийское правительство контролирует более трех четвертей территории страны, где проживает 90% населения».

    Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов

    Ранее дипломат указал на то, что гуманитарные вопросы должны решаться на всей территории Сирийской республики, без их политизации, согласно резолюции СБ ООН 2401.

    В Брюсселе проходит двухдневная донорская конференция по Сирии, в которой приняли участие представители 85 стран. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала страны найти выход из «циклической эскалации» сирийского конфликта.

    Автор: Тимур Румянцев
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