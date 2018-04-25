Донбасс сегодня: в ЛНР гремит артиллерия, в ДНР «притесняют попов», в ВСУ бьют друг друга

Донбасс, 25 апреля. ВСУ наращивают обстрелы республик, на Луганском направлении фиксируется работа артиллерии. В 10-й горно-штурмовой бригаде украинской армии произошло побоище. Павел Жебривский сочиняет сказки о репрессиях против греко-католиков и Киевского патриархата в ЛДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В Донецкой народной республике зафиксировано 43 случая нарушения режима прекращения огня украинской стороной. По более чем 20 населенным пунктам выпущено 1048 боеприпасов.

Интенсивные минометные и гранатометные обстрелы фиксировались на каждом направлении обороны ДНР в течение всех суток. Не утихала работа пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской народной республике отмечается активизация украинских силовиков и увеличение количества обстрелов. Кроме того, к северу от столицы ЛНР солдаты Киева применили 122-мм артиллерийские системы.

Всего 8 раз Вооруженные силы Украины нарушали режим прекращения огня на Луганском направлении. В минувшие сутки атаки проведены на позиции республиканской армии практически по всем ключевым участкам обороны.

Пьяные разборки в легендарной 10-й бригаде ВСУ

Пока киевское руководство вынашивает планы силовой операции, украинские военнослужащие устраивают разборки между собой. Очередной случай в уже ставшей «легендарной» 10-й горно-штурмовой бригаде произошел 21 апреля. Об этом сообщили в оперативном командовании ЛНР.

Командир одного из подразделений бригады, будучи в состоянии алкогольного опьянения, по невыясненным пока причинам сильно избил подчиненного солдата. Сейчас военнослужащий находится в больнице с переломами ребер и закрытой черепно-мозговой травмой.

Луганск обкладывают артиллерией

За прошедшие несколько дней разведчики Луганской народной республики раскрыли маршруты и планы перемещений военной техники противника. В оперативном командовании отметили, что к линии соприкосновения в зоне ответственности народной милиции переброшены три артиллерийских дивизиона. Качественный состав таков: два дивизиона гаубично-самоходной артиллерии и один — противотанковые артиллерийские системы.

Жебривский: «Оккупанты угрожают Киевскому патриархату и греко-католикам»

На фоне разворачивающейся в украинском медиаполе дискуссии о создании украинской поместной автокефальной церкви, видимо, решил пропиариться нынешний руководитель Донецкой области Павел Жебривский.

Чиновник на своей странице в социальной сети сообщил, как «злобные террористы ОРДЛО» пытаются вытеснить попов непризнанного Киевского патриархата из Донбасса. Жебривский приводит аргументы более чем убедительные — просьба к настоятелям храмов Киевского патриархата перерегистрироваться по законам ДНР и ЛНР.

И действительно, все юридический лица, ведущие свою деятельность (в том числе и не коммерческую, как церковь) на территории ЛНР и ДНР, обязаны пройти перерегистрацию по местным нормативным актам.

Правда, это требование предъявляется к таким субъектам хозяйствования уже более двух лет с момента определения процедур регистрации в республиках. А Жебривский вспомнил об этом только сейчас. Вероятно, нужен был очередной повод обвинить власти республик и создать дополнительный дискурс об инициативе украинского президента по созданию автокефалии.

В заключение отметим, если так плохи дела у греко-католиков и попов Киевского патриархата в ДНР и ЛНР, почему за все годы войны мы не видели публичных выступлений и заявлений самих священников и их прихожан по этому поводу? Каждый раз эту тему поднимают лишь политики и чиновники.