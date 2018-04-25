Чижов рассказал о позиции России по решению гуманитарных вопросов в Сирии

Брюссель, 25 апреля. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил, что гуманитарные вопросы должны решаться на всей территории Сирийской республики, без их политизации, согласно резолюции СБ ООН 2401.

«Поэтому, мы повторяем, что эти вопросы не должны политизироваться и использоваться как инструменты давления, — говорится в речи Чижова к брюссельской конференции по Сирии, которая опубликована на сайте постпредства. — Предоставление такой поддержки не должно быть связано с достижением определенных политических целей».

24 апреля в Брюсселе открылась вторая международная конференция доноров Сирии, в которой принимают участие более 85 стран и организаций. Участники конференции обсуждают последние события в Ближневосточном регионе, а также планируют собрать средства для помощи Сирии.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что согласие стран, разделяющих разные позиции по сирийской проблеме, что военного решения конфликта в САР нет, стало главным результатом дискуссий на конференции.