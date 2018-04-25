Москва, 25 апреля. При сохранении действующего политического курса Украине грозит развал, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Мураев отметил, что Украина нуждается в серьезных изменениях. В противном случае, по его словам, она «будет дальше катиться под откос». Парламентарий пояснил, что проблема в действующем политическом курсе. Мураев даже предсказал стране дальнейший развал.

«У меня вызывает сомнение территориальная целостность Украины в будущем, поскольку мы видим амбиции Польши, Венгрии, России и всех наших соседей, — констатировал украинский депутат. — Все с удовольствием подождут, когда наш уровень жизни упадет ниже плинтуса и все регионы начнут проситься в стороны».

Украинские власти неоднократно обвиняли Россию в так называемой «агрессии», однако так и не смогли представить доказательства своих слов. В Москве отвергают все обвинения, называя их голословными.