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Ученые обнаружили новую форму человеческой ДНК
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    Ученые обнаружили новую форму человеческой ДНК

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    Ученые обнаружили новую форму человеческой ДНК

    Москва, 25 апреля. Австралийские ученые из Института медицинских исследований Гарвана обнаружили необычную форму человеческой ДНК, когда изучали клетки.

    Макромолекулы по своей форме напоминают узлы. Раньше такие конструкции можно было получить только в лабораторных условиях. Назначение этих ДНК пока неизвестно. Генетики полагают, что они участвуют в «чтении» последовательности  нуклеотидов.

     «Большинство из нас, думая о ДНК, представляют двойную спираль. Результаты нового исследования доказывают, что могут существовать другие структуры ДНК, которые также важны для наших клеток», — отметил молекулярный биолог Дэниел Крайст.

    Чтобы найти эти ДНК-узлы, ученые создали микроскопический зонд, представляющий собой фрагмент антитела, способный распознавать дезоксирибонуклеиновую кислоту, пишет RT.

    Напомним, что традиционная форма ДНК была открыта в 1953 году двумя генетиками — Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком. Она представляла собой двойную спираль ДНК, в которой азотисты основания (аденин, гуанин, тимин, цитозин) первой цепи соединяются с основаниями второй цепи.

    Автор: Антон Соколов
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