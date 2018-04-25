В Совфеде рассказали, зачем Киеву понадобилась «патрульная полиция Крыма»

Национальная полиция Украины анонсировала создание «патрульной полиции Крыма», подразделение, согласно заявлению ведомства, необходимо, чтобы «патрулировать» территорию на границе с полуостровом.

«Пока мы не можем территориально быть в Крыму, но на первых метрах земли Крыма наших людей встречает крымская полиция», — сказал руководитель Нацполиции Сергей Князев.

Отмечается, что объявлен набор на 60 должностей патрульных офицеров.

Сенатор от Республики Крым, член комитета по международным делам Сергей Цеков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что смысл существования «патрульной полиции Крыма» и логику украинских властей понять довольно сложно.

«Действительно, Киев создал немало различных эфемерных организаций и квазиструктур. Сначала было создано представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, естественно, никакого отношения к полуострову не имеющее, в дальнейшем появилась прокуратура Автономной Республики Крым, и вот теперь они создают «патрульную полицию». С одной стороны, все эти структуры — попытка показать гражданам Украины, что действующая власть борется за Крым», — говорит парламентарий.

С другой стороны, продолжает собеседник агентства, украинские политики активно готовятся к грядущим выборам, ведь в 2019 году состоятся не только президентские, но и парламентские выборы.

«Хотелось также бы напомнить один факт из биографии Арсена Авакова: его сын является фигурантом так называемого «дела о рюкзаках», которое стало следствием махинаций в сфере госзакупок. И я не исключаю, что «патрульная полиция Крыма» — это инициатива самого Авакова-старшего, который, возможно, планирует организовать с помощью этого подразделения хищение бюджетных средств», — рассуждает Сергей Цеков.

Но есть и еще одна причина, по которой Киеву понадобилась «патрульная полиция Крыма».