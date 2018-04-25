В Совфеде рассказали, зачем Киеву понадобилась «патрульная полиция Крыма»
Национальная полиция Украины анонсировала создание «патрульной полиции Крыма», подразделение, согласно заявлению ведомства, необходимо, чтобы «патрулировать» территорию на границе с полуостровом.
«Пока мы не можем территориально быть в Крыму, но на первых метрах земли Крыма наших людей встречает крымская полиция», — сказал руководитель Нацполиции Сергей Князев.
Отмечается, что объявлен набор на 60 должностей патрульных офицеров.
Сенатор от Республики Крым, член комитета по международным делам Сергей Цеков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что смысл существования «патрульной полиции Крыма» и логику украинских властей понять довольно сложно.
«Действительно, Киев создал немало различных эфемерных организаций и квазиструктур. Сначала было создано представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, естественно, никакого отношения к полуострову не имеющее, в дальнейшем появилась прокуратура Автономной Республики Крым, и вот теперь они создают «патрульную полицию». С одной стороны, все эти структуры — попытка показать гражданам Украины, что действующая власть борется за Крым», — говорит парламентарий.
С другой стороны, продолжает собеседник агентства, украинские политики активно готовятся к грядущим выборам, ведь в 2019 году состоятся не только президентские, но и парламентские выборы.
«Хотелось также бы напомнить один факт из биографии Арсена Авакова: его сын является фигурантом так называемого «дела о рюкзаках», которое стало следствием махинаций в сфере госзакупок. И я не исключаю, что «патрульная полиция Крыма» — это инициатива самого Авакова-старшего, который, возможно, планирует организовать с помощью этого подразделения хищение бюджетных средств», — рассуждает Сергей Цеков.
Но есть и еще одна причина, по которой Киеву понадобилась «патрульная полиция Крыма».
«И эта причина — трудоустройство ветеранов так называемой АТО. В настоящий момент большинство из них являются безработными и нередко они терроризируют мирных граждан. Их трудоустройство позволило бы хотя бы частично решить эту проблему», — резюмировал сенатор от Республики Крым.