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В Совфеде рассказали, зачем Киеву понадобилась «патрульная полиция Крыма»
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    В Совфеде рассказали, зачем Киеву понадобилась «патрульная полиция Крыма»

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    В Совфеде прокомментировали планы Киева создать «патрульную полицию Крыма»

    Национальная полиция Украины анонсировала создание «патрульной полиции Крыма», подразделение, согласно заявлению ведомства, необходимо, чтобы «патрулировать» территорию на границе с полуостровом.

     «Пока мы не можем территориально быть в Крыму, но на первых метрах земли Крыма наших людей встречает крымская полиция», — сказал руководитель Нацполиции Сергей Князев.

    Отмечается, что объявлен набор на 60 должностей патрульных офицеров.

    Сенатор от Республики Крым, член комитета по международным делам Сергей Цеков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что смысл существования «патрульной полиции Крыма» и логику украинских властей понять довольно сложно.

    «Действительно, Киев создал немало различных эфемерных организаций и квазиструктур. Сначала было создано представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, естественно, никакого отношения к полуострову не имеющее, в дальнейшем появилась прокуратура Автономной Республики Крым, и вот теперь они создают «патрульную полицию». С одной стороны, все эти структуры — попытка показать гражданам Украины, что действующая власть борется за Крым», — говорит парламентарий.

    В Совфеде рассказали, зачем Киеву понадобилась «патрульная полиция Крыма»

    С другой стороны, продолжает собеседник агентства, украинские политики активно готовятся к грядущим выборам, ведь в 2019 году состоятся не только президентские, но и парламентские выборы.

    «Хотелось также бы напомнить один факт из биографии Арсена Авакова: его сын является фигурантом так называемого «дела о рюкзаках», которое стало следствием махинаций в сфере госзакупок. И я не исключаю, что «патрульная полиция Крыма» — это инициатива самого Авакова-старшего, который, возможно, планирует организовать с помощью этого подразделения хищение бюджетных средств», — рассуждает Сергей Цеков.

    Но есть и еще одна причина, по которой Киеву понадобилась «патрульная полиция Крыма».

    «И эта причина — трудоустройство ветеранов так называемой АТО. В настоящий момент большинство из них являются безработными и нередко они терроризируют мирных граждан. Их трудоустройство позволило бы хотя бы частично решить эту проблему», — резюмировал сенатор от Республики Крым.

    Автор: Михаил Блинов
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