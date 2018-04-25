Россияне смогут переводить деньги на карты по номеру телефона

Москва, 25 апреля. Россияне смогут переводить деньги на банковские карты по номеру телефона. Соответствующую функцию запустил Mastercard, первым к платформе присоединился Райффайзенбанк.

Благодаря новой функции перевести средства на карту любого банка можно будет с помощью телефонного номера, адреса электронной почты или социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Чтобы осуществить перевод, знать номер карты получателя будет не нужно, передают «Ведомости».

Платформа будет доступна для карт Mastercard/Maestro и Visa, выпущенных российскими банками. При этом переводы с дебетовых карт других банков по номеру телефона будут осуществляться бесплатно.

Ранее стало известно о планах российской платежной системы «Мир» создать свой сервис бесконтактной оплаты.