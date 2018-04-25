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Поздравившая Гитлера с днем рождения украинская учительница лишилась работы
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    Поздравившая Гитлера с днем рождения украинская учительница лишилась работы

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    Поздравившая Гитлера с днем рождения украинская учительница лишилась работы

    Львов, 25 апреля. Львовская учительница Марьяна Батюк, 20 апреля поздравившая с днем рождения основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера, лишилась работы.

    «Мы не допустим, чтобы в львовских школах работали люди, которые прославляют тех, кто убивал миллионы украинцев», – прокомментировал ситуацию мэр Львова Андрей Садовый. Его цитирует пресс-служба горсовета.

    Отмечается, что Батюк отказалась предоставить доказательства того, что запись на странице в Facebook появилась из-за действий хакеров.

    Напомним, 20 апреля учительница истории из Львова опубликовала в социальной сети поздравление с днем рождения, адресованное Гитлеру. Женщина вскоре удалила свое сообщение, что однако не осталось не замеченным.

    Отметим также, что в прошлом году нацисты поздравляли Гитлера с днем рождения прямо в центре Киева.      

    Автор: Федор Веснин
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