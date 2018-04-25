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Вопросы помощи Сирии невозможно решить без учета позиции Дамаска — депутат
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    Вопросы помощи Сирии невозможно решить без учета позиции Дамаска — депутат

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    Вопросы помощи Сирии невозможно решить без учета позиции Дамаска — депутат

    Москва, 25 апреля. Депутат Сергей Железняк считает, что невозможно эффективно решать вопросы помощи Сирии без учета ее позиции на конференции в Брюсселе.

    В Брюсселе проходит двухдневная донорская конференция по Сирии, в которой приняли участие представители 85 стран. 

    «Отсутствие представителей Сирии на международной конференции стран-доноров по Сирии вызывает разочарование и недоумение, поскольку невозможно эффективно решать вопросы помощи стране, без учета ее позиции», — прокомментировал член комитета ГД по международным делам. 

    Он добавил, что ЕС выдвигает провокационные условия для участия в восстановлении Сирии. А ситуация в арабской республике требует помощи и должна носить адресный характер. Все страны-доноры и Дамаск должны координировать усилия, несмотря на имеющиеся разногласия.

    Автор: Ирина Селезнева
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