Вопросы помощи Сирии невозможно решить без учета позиции Дамаска — депутат

Москва, 25 апреля. Депутат Сергей Железняк считает, что невозможно эффективно решать вопросы помощи Сирии без учета ее позиции на конференции в Брюсселе.

В Брюсселе проходит двухдневная донорская конференция по Сирии, в которой приняли участие представители 85 стран.

«Отсутствие представителей Сирии на международной конференции стран-доноров по Сирии вызывает разочарование и недоумение, поскольку невозможно эффективно решать вопросы помощи стране, без учета ее позиции», — прокомментировал член комитета ГД по международным делам.

Он добавил, что ЕС выдвигает провокационные условия для участия в восстановлении Сирии. А ситуация в арабской республике требует помощи и должна носить адресный характер. Все страны-доноры и Дамаск должны координировать усилия, несмотря на имеющиеся разногласия.