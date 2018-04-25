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Сирия: археологи завершили раскопки древней мозаики в провинции Хама
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    Сирия: археологи завершили раскопки древней мозаики в провинции Хама

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    Сирия: археологи завершили раскопки древней мозаики в провинции Хама

    Бейрут, 25 апреля. Сирийские археологи завершили раскопки второй по величине в Сирии мозаики пятого века в поселении Акербат в провинции Хама, сообщил глава управления культурного наследия САР Махмуд Хамуд.

    В провинции Хама была найдена мозаика, которая датируется пятым веком. По словам главы управления сирийского культурного наследия Махмуда Хамуда, она отличается богатой росписью и необычной технологией производства.

    Размер обнаруженной мозаики составляет порядка 450 квадратных метров, она была частью пола церкви, построенной в 414-437 годах в поселении Акербат. Историческая и культурная значимость заключается в четырнадцати текстах, которые сохранились на мозаике. Здесь также можно увидеть растения и животных, религиозные надписи. 

    Автор: Ирина Селезнева
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