Сирия: археологи завершили раскопки древней мозаики в провинции Хама

Бейрут, 25 апреля. Сирийские археологи завершили раскопки второй по величине в Сирии мозаики пятого века в поселении Акербат в провинции Хама, сообщил глава управления культурного наследия САР Махмуд Хамуд.

В провинции Хама была найдена мозаика, которая датируется пятым веком. По словам главы управления сирийского культурного наследия Махмуда Хамуда, она отличается богатой росписью и необычной технологией производства.

Размер обнаруженной мозаики составляет порядка 450 квадратных метров, она была частью пола церкви, построенной в 414-437 годах в поселении Акербат. Историческая и культурная значимость заключается в четырнадцати текстах, которые сохранились на мозаике. Здесь также можно увидеть растения и животных, религиозные надписи.