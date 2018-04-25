Москва, 25 апреля. «Репортеры без границ» оценили уровень свободы прессы в мире в ежегодном рейтинге. Согласно докладу организации, во многих странах ограничений в работе журналистов стало больше.

В документе отмечается, что в этом году специалисты «Репортеров без границ» сообщают о плачевной ситуации со свободой слова в рекордном количестве стран. В частности, на последних строчках рейтинга значатся КНДР, Эритрея и Туркменистан.

Ухудшили свои позиции в списке и США. По сравнению с прошлым годом они опустились на две позиции, заняв 45 место. В отчете организации утверждается, что опуститься в рейтинге стране «помог» президент США Дональд Трамп, публично называвший СМИ «врагами американского народа», а также предпринимавший попытки ограничить доступ журналистов к Белому дому.

Лучше всего ситуация со свободой слова обстоит в Норвегии и Швеции. В топ-3 попали Нидерланды, которым свое место уступила Финляндия, спустившаяся на четвертую строчку. Россия стабильно занимает в рейтинге 148 место.