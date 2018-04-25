Де Мистура назвал «хорошим знаком» отсутствие конфронтации на конференции по Сирии

Брюссель, 25 апреля. ООН и Евросоюз, выступившие организаторами второй международной конференции доноров Сирии, не ждали, что мероприятие обеспечит прорыв в политическом урегулировании сирийского конфликта. Об этом заявил специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

«Сегодня мы не ожидали прорыва в политическом плане.., но между участниками конференции не было конфронтации. Это хороший знак», — сказал де Мистура.

Напомним, 24 апреля в Брюсселе открылась вторая международная конференция доноров Сирии, в которой принимают участие более 85 стран и организаций. Участники конференции планируют собрать средства для помощи Сирии, а также обсудить последние события в Ближневосточном регионе. При этом правительство Сирии не получило приглашения на конференцию.