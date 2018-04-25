Удлиненный кроссовер Audi Q5 официально презентовали в Пекине

Пекин, 25 апреля. Удлиненная версия немецкого кроссовера Audi Q5 L официально представлена на автосалоне в Пекине. Уже текущим летом новинка поступит в продажу в Китае.

Длина нового Q5 L увеличилась на 88 миллиметров, за счет чего пространство салона получит дополнительные 110 миллиметров. Задние двери также могут похвастаться удлиненной формой. Не претерпело изменений лишь багажное отделение. Оно составляет 550 литров, но если сложить заднее сиденье, то можно получить 1 550 литров.

Двухлитровый турбированный мотор мощностью 252 лошадиные силы выступит в качестве силового агрегата. Он будет работать в паре с семискоростной полноприводной трансмиссией S tronic.

Автомобиль также получил полный привод.

Напомним, ранее сообщалось, что самой популярной в России иномаркой на 1 января 2018 года оказался Ford Focus.