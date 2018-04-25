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Россияне стали меньше экономить на еде
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    Россияне стали меньше экономить на еде

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    Россияне стали меньше экономить на еде

    Москва, 25 апреля. Россияне стали меньше экономить на еде: доля граждан, которые стараются сократить свои расходы в этой сфере покупок, сократилась в первом квартале года.

    Sberbank Investment Research провело исследование «Потребительского индекса Иванова». Так называемым Ивановым эксперты называют типичного представителя российского среднего класса.

    Как оказалось, в первом квартале года доля экономящих на еде россиян сократилась. Она составила 64%: это на 6% меньше, чем годом ранее. Также этот показатель снизился на 1% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.

    Россияне стали меньше экономить на еде

    Накануне в «Левада-центре» заявили, что россиян стали меньше волновать проблемы роста цен, бедности и безработицы.

    Автор: Катерина Тимошенская
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