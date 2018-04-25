Москва, 25 апреля. Россияне стали меньше экономить на еде: доля граждан, которые стараются сократить свои расходы в этой сфере покупок, сократилась в первом квартале года.

Sberbank Investment Research провело исследование «Потребительского индекса Иванова». Так называемым Ивановым эксперты называют типичного представителя российского среднего класса.

Как оказалось, в первом квартале года доля экономящих на еде россиян сократилась. Она составила 64%: это на 6% меньше, чем годом ранее. Также этот показатель снизился на 1% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.

Накануне в «Левада-центре» заявили, что россиян стали меньше волновать проблемы роста цен, бедности и безработицы.