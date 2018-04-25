Назван главный товар Мадагаскара, способный заинтересовать российский бизнес

Москва, 25 апреля. Мадагаскар представляет огромный интерес для российского бизнеса, поскольку производит достаточно дефицитную продукцию, считает заведующий Центром исследования российско-африканских отношений РАН Евгений Корендясов.

Речь тут идет даже не о горнорудной промышленности (полудрагоценные камни, графит, хром, слюда), а о ванили. На сегодняшний день спрос на ваниль в мире в несколько раз превышает предложение. За шесть лет стоимость этой специи выросла с 20 до 600 долларов за один килограмм.

Ваниль востребована в производстве дорогих сортов мороженого и кондитерских изделий, в алкогольной, табачной и парфюмерной промышленности.