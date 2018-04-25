Меню
Экономика
Назван главный товар Мадагаскара, способный заинтересовать российский бизнес
Весь мир
В Армении опровергли слухи об отставке исполняющего обязанности премьера
Следующая новость
Загрузка...

    Назван главный товар Мадагаскара, способный заинтересовать российский бизнес

      /  Обновлено: 
    48

    Назван главный товар Мадагаскара, способный заинтересовать российский бизнес

    Москва, 25 апреля. Мадагаскар представляет огромный интерес для российского бизнеса, поскольку производит достаточно дефицитную продукцию, считает заведующий Центром исследования российско-африканских отношений РАН Евгений Корендясов.

    Речь тут идет даже не о горнорудной промышленности (полудрагоценные камни, графит, хром, слюда), а о ванили. На сегодняшний день спрос на ваниль в мире в несколько раз превышает предложение. За шесть лет стоимость этой специи выросла с 20 до 600 долларов за один килограмм.

    Ваниль востребована в производстве дорогих сортов мороженого и кондитерских изделий, в алкогольной, табачной и парфюмерной промышленности.

    «Наладив экспорт ванили из Мадагаскара для последующей перепродажи, Россия могла бы с одной стороны способствовать формированию более прозрачного ценообразования на мировом рынке, а с другой стороны улучшить свои торгово-экономические связи с Мадагаскаром», — пояснил Корендясов изданию «Экономика сегодня».

     

     

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    12:21   25 Апреля 2018
    2308
    Россия начала производство С-400 для Турции

    Россия начала производство С-400 для Турции

    11:33   25 Апреля 2018
    467
    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    5:58   25 Апреля 2018
    7270
    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    22:51   24 Апреля 2018
    5649