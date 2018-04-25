Могерини призвала страны найти выход из «циклической эскалации» конфликта в Сирии

Брюссель, 25 апреля. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала страны найти выход из «циклической эскалации» сирийского конфликта.

В Брюсселе проходит международная конференция по Сирии, в которой принимает участие глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«Необходимо найти путь выхода из этой ситуации с циклической эскалацией в стране», — сказала она.

Отметим, что организаторами форума выступили ЕС и ООН. В конференции участвуют 85 стран, в том числе и делегация из России. На полях форума неоднократно заявляли, что военного решения конфликта в арабской республике нет.