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Могерини призвала страны найти выход из «циклической эскалации» конфликта в Сирии
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    Могерини призвала страны найти выход из «циклической эскалации» конфликта в Сирии

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    Могерини призвала страны найти выход из «циклической эскалации» конфликта в Сирии

    Брюссель, 25 апреля. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала страны найти выход из «циклической эскалации» сирийского конфликта.

    В Брюсселе проходит международная конференция по Сирии, в которой принимает участие глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

    «Необходимо найти путь выхода из этой ситуации с циклической эскалацией в стране», — сказала она.

    Отметим, что организаторами форума выступили ЕС и ООН. В конференции участвуют 85 стран, в том числе и делегация из России. На полях форума неоднократно заявляли, что военного решения конфликта в арабской республике нет.

    Автор: Ирина Селезнева
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