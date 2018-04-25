Новый китайский бренд появится на авторынке России

Москва, 25 апреля. На авторынке РФ появится новый китайский автомобильный бренд премиум-класса — WEY. Концерн Great Wall Motor намерен запустить продажи после 2020 года.

В настоящее время модельный ряд WEY представляет собой два кроссовера VV5 и VV7, которые продаются только в Китае. В 2017 году компания также презентовала концепт электрокара, который задумывается как конкурент Tesla Model X.

Отмечается, что первое время китайский автопроизводитель будет импортировать машины в РФ, впоследствии возможен и запуск конвейера WEY в России.

Напомним, ранее был представлен топ-10 самых популярных в России китайских авто с пробегом. Как отмечает Ridus, список возглавил Chery Tiggo.