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Новый китайский бренд появится на авторынке России
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    Новый китайский бренд появится на авторынке России

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    Новый китайский бренд появится на авторынке России

    Москва, 25 апреля. На авторынке РФ появится новый китайский автомобильный бренд премиум-класса — WEY. Концерн Great Wall Motor намерен запустить продажи после 2020 года.

    В настоящее время модельный ряд WEY представляет собой два кроссовера VV5 и VV7, которые продаются только в Китае. В 2017 году компания также презентовала концепт электрокара, который задумывается как конкурент Tesla Model X.

    Отмечается, что первое время китайский автопроизводитель будет импортировать машины в РФ, впоследствии возможен и запуск конвейера WEY в России.

    Напомним, ранее был представлен топ-10 самых популярных в России китайских авто с пробегом. Как отмечает Ridus, список возглавил Chery Tiggo.     

    Автор: Федор Веснин
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