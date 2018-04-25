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Сирия: корреспондент ФАН запечатлел вывоз последней партии боевиков из Восточного Каламуна
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    Сирия: корреспондент ФАН запечатлел вывоз последней партии боевиков из Восточного Каламуна

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    Боевики покидают Восточный Каламун

    В настоящий момент правительственная Сирийская арабская армия (САА) полностью контролирует Восточный Каламун к северо-востоку от Дамаска, где ранее располагался крупный анклав так называемой вооруженной оппозиции. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии запечатлел на видео заключительный этап эвакуации боевиков из данного региона.

    Карта военных действий в регионе

    На записи, снятой нашим репортером, можно увидеть автобусную колонну, прибывшую к месту сбора радикалов на окраине города Джеруд для вывоза последней группы боевиков и членов их семей в провинции Идлиб и Даръа. Транспортные средства были предоставлены сирийским руководством. За процессом эвакуации наблюдали подразделения российской военной полиции, а в пути боевиков сопровождали военнослужащие САА и сотрудники сирийского Красного Полумесяца.

    Перед выходом из района бандформирования сдали правительственным бойцам все имевшееся у них вооружение. Последними под контроль войск САР перешли города Джеруд и Ан-Насирия. Недавно состоялся вывоз радикалов из близлежащего населенного пункта Ар-Рухайба, а еще раньше — из Думейра, вокруг которого был сформирован отдельный небольшой анклав.

    Боевики покидают Восточный Каламун

    В Восточном Каламуне в основном базировались отряды «Джейш Аль-Ислам», Сирийской свободной армии (ССА) и других антиправительственных формирований. Таким образом, в настоящий момент практически вся территория провинции Дамаск зачищена от вооруженных бандгрупп. Единственное исключение — небольшой анклав «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) на южной окраине столицы, где в настоящий момент уже как раз работают правительственные силы САР.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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