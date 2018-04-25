Москва, 25 апреля. Главы МИД РФ, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу планируют провести трехстороннюю встречу по Сирии в Москве 28 апреля.

О готовящейся встрече сообщил в среду источник в российском внешнеполитическом ведомстве, передает ТАСС.

«Встреча министров иностранных дел РФ, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию планируется в субботу в Москве», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, ранее министры иностранных дел трех стран-гарантов режима прекращения боевых действий в САР провели переговоры в Астане 16 марта.

Ранее Генштаб ВС РФ сообщал, что на территории Сирии продолжается мирный процесс. Так, по данным ведомства, в свои дома в Восточной Гуте вернулись свыше 62 тысяч человек, а в провинцию Алеппо из зоны деэскалации «Идлиб» — более девяти тысяч.