Путин призвал глав регионов использовать прозрачную систему подбора кадров

Москва, 25 апреля. Президент России Владимир Путин призвал временно исполняющих обязанности губернаторов использовать прозрачную и конкурентную систему подбора кадров. Об этом он заявил во время встречи с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва.

«Пожалуйста, при осуществлении своих функций обратите внимание и используйте в своей работе открытые конкурентные способы отбора управленческих кадров на всех уровнях», — отметил он.

По его словам, региональные власти должны формироваться из амбициозных и целеустремленных людей, которые любят свою работу.

Напомним, что в среду Путин встретился с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва. В частности, глава государство побеседовал с врио губернаторов Орловской, Ивановской, Самарской, Омской, Нижегородской, Новосибирской областей и Ненецкого автономного округа.