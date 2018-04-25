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Путин призвал глав регионов использовать прозрачную систему подбора кадров
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    Путин призвал глав регионов использовать прозрачную систему подбора кадров

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    Путин призвал глав регионов использовать прозрачную систему подбора кадров

    Москва, 25 апреля. Президент России Владимир Путин призвал временно исполняющих обязанности губернаторов использовать прозрачную и конкурентную систему подбора кадров. Об этом он заявил во время встречи с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва.

    «Пожалуйста, при осуществлении своих функций обратите внимание и используйте в своей работе открытые конкурентные способы отбора управленческих кадров на всех уровнях», — отметил он.

    По его словам, региональные власти должны формироваться из амбициозных и целеустремленных людей, которые любят свою работу.

    Напомним, что в среду Путин встретился с выпускниками  программы развития кадрового управленческого резерва. В частности, глава государство побеседовал с врио губернаторов Орловской, Ивановской, Самарской, Омской, Нижегородской, Новосибирской областей и Ненецкого автономного округа.

    Автор: Антон Соколов
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